La emergencia por los incendios forestales se agravó en Tarija luego de que el fuego alcanzara zonas urbanas e ingresara a viviendas del barrio Obrajes, obligando a evacuar a varias familias y dejando daños materiales. Las llamas, avivadas por los fuertes vientos, mantienen en alerta a los municipios de Cercado, Uriondo y San Lorenzo, mientras cientos de bomberos y voluntarios continúan las tareas de sofocación.

¿Incendios provocados?

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que los incendios se multiplicaron en distintos puntos del departamento durante los últimos días.

"Tenemos un incendio muy grande en Pinos Sur, llegando a Pampa Redonda. Hoy, a las 3:30 de la mañana, comenzó otro incendio en Sella Quebrada. Esto no puede ser una coincidencia; está ocurriendo algo y estamos pidiendo a la Policía Boliviana que inicie una investigación inmediatamente", afirmó.

La autoridad explicó que más de un centenar de funcionarios municipales trabajan por turnos junto a bomberos, maquinaria pesada, cisternas y voluntarios para contener el avance del fuego, además de habilitar un centro de acopio de víveres para apoyar a los equipos desplegados en las zonas afectadas.

Pronunciamiento de la ALP

La preocupación también llegó a la Asamblea Legislativa. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, sostuvo que existen indicios de que los incendios no se originaron de manera natural y pidió una investigación exhaustiva.

"No son incendios espontáneos, creemos que hay una acción que debe investigarse a fondo. Están apareciendo nuevos focos en distintos lugares a cada momento", manifestó.

Ávila anunció que solicitará una minuta de comunicación al Ejecutivo para reforzar la respuesta institucional y gestionar apoyo nacional, al advertir que los bomberos y voluntarios se encuentran sobrepasados por la magnitud de la emergencia.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los incendios y priorizan la protección de la población, mientras continúan las labores para evitar que las llamas sigan avanzando hacia nuevas áreas urbanas y rurales.

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