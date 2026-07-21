Pacientes renales cumplen 15 días de vigilia y exigen pago a centros de hemodiálisis

Los pacientes renales cumplieron este martes 15 días de vigilia en la plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, donde continúan exigiendo al Gobierno el desembolso de los recursos adeudados a los centros de hemodiálisis.

Aseguran que la falta de pago podría derivar en el cierre de estos establecimientos y dejar sin tratamiento a cientos de personas.

"Ya llevamos 15 días y hasta ahora no hemos tenido respuesta de ninguna autoridad. Vamos a acudir al Palacio de Justicia para que los jueces conozcan nuestro caso. Tenemos 15 días de vigilia y la ministra ni siquiera nos ha llamado para decirnos qué va a pasar", manifestó el representante de los pacientes.

El dirigente expresó su preocupación por la posibilidad de que alguno de los centros suspenda sus servicios debido a la deuda acumulada. "Estamos preocupados de que algún centro se cierre. Eso para nosotros sería nuestra muerte total", afirmó.

Según explicó, alrededor de 2.000 pacientes renales dependen de estos tratamientos en la capital cruceña y las provincias. Indicó que el 30% recibe atención en hospitales de segundo nivel, mientras que el 70% se dializa en clínicas que trabajan mediante convenio con el Estado.

Durante la vigilia, otra paciente señaló que las condiciones climáticas están deteriorando aún más la salud de quienes participan en la protesta.

"Sufrimos lluvias, sufrimos viento y aquí seguimos vigilando para que el Gobierno pague. Estamos delicados de salud y las condiciones nos afectan aún más", expresó.

Los pacientes renales reiteraron su pedido de una solución inmediata y exigieron al Ministerio de Salud cancelar los ocho meses de deuda con los centros de hemodiálisis para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Mira la programación en Red Uno Play