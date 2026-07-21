Muere el principal sospechoso del crimen de un pastor tras ser quemado por una turba en Shinahota

El presunto autor del asesinato del pastor evangélico Edwin Mollo, de 53 años, murió luego de ser extraído por la fuerza de celdas policiales y quemado con gasolina por una turba en la plaza principal de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, informó que la Policía aprehendió a Jhomer P., de 31 años, identificado como el principal sospechoso del asesinato del religioso.

El crimen del pastor ocurrió la noche del domingo, durante un culto religioso en una iglesia de Shinahota. Según la investigación preliminar, el sospechoso habría ingresado al templo y disparado contra el pastor, quien se encontraba dirigiendo la ceremonia.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

Turba irrumpió en celdas policiales

Después de que los pobladores conocieron que el sospechoso se encontraba detenido, una turba de entre 200 y 300 personas irrumpió en dependencias policiales.

“Una turba de 200 a 300 personas irrumpe, advierte y amenaza a la Policía, forcejea con los efectivos, lo extraen de las celdas, lo llevan a rastras a la plaza de Shinahota y le prenden fuego con gasolina”, informó Peralta.

El jefe policial señaló que el hombre fue encontrado con graves quemaduras y que, al momento de ser rescatado, todavía presentaba signos de vida.

“Cuando se lo rescató, todavía presentaba signos de vida, tenía movimiento y hacía referencia de dolor. Se presumía que iba a perder la vida porque el cuerpo presentaba muchas quemaduras”, explicó.

El sospechoso fue trasladado hacia la ciudad de Cochabamba, pero murió durante el trayecto.

Imágenes del presunto sospechoso y el pastor . Foto: RR.SS.

No declaró

Peralta indicó que el sospechoso no llegó a prestar ninguna declaración debido a la gravedad de su estado. Sin embargo, sostuvo que las pruebas materiales y testificales reunidas durante la investigación lo vinculaban con el asesinato del pastor.

“Él no realizó ningún tipo de declaración, pero las pruebas materiales y testificales en la investigación hacen referencia a que fue el autor de la muerte del pastor en la iglesia”, afirmó.

Investigan el posible móvil del asesinato

De acuerdo con la investigación preliminar, el pastor habría llamado la atención al sospechoso días antes por un presunto intento de robo de equipos de sonido de la iglesia.

La Policía considera que este hecho podría estar relacionado con el asesinato.

Además, según los antecedentes recabados por los investigadores, el sospechoso sería un consumidor habitual de sustancias controladas y presentaría antecedentes relacionados con una conducta violenta, aspectos que también serán investigados.

Utilizó un arma de fuego artesanal

Tras el ataque, el sospechoso habría abandonado el arma en el lugar y luego escapado.

La Policía estableció que se trataba de un arma de fuego artesanal o “hechiza”, fabricada con materiales reciclados. El artefacto tenía un cañón elaborado con una cañería de fierro galvanizado y un mecanismo de percusión adaptado con un resorte y un percutor fabricado con un clavo o un perno.

Asimismo, el director departamental de la Felcc mencionó que el sospechoso fue relacionado con el consumo de sustancias controladas y que se conoce que vivía con su madre, aunque hasta el momento ningún familiar se apersonó a dependencias de IDIF para reclamar sus restos.

Fiscalía indaga

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el Ministerio Público investigará tanto el asesinato del pastor como la muerte del principal sospechoso.

Señaló que se buscará esclarecer lo ocurrido e individualizar a las personas que participaron en la extracción del detenido de las celdas policiales, la agresión y la posterior quema.

Peralta advirtió que ningún grupo de personas puede asumir la justicia por mano propia y consideró que el ataque contra el sospechoso habría sido planificado. “Esto fue planificado, porque usar combustible, prender fuego, seguir a la Policía e irrumpir en celdas policiales (...) esto fue un asesinato”, expresó.

Asimismo, alertó sobre la existencia de un presunto pacto de silencio en la zona, lo que podría dificultar la investigación.

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