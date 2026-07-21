COED activa plan preventivo e investiga a presuntos autores de incendios en Santa Cruz

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz activó una estrategia preventiva para enfrentar la temporada de incendios forestales y confirmó que más de una decena de personas son investigadas por su presunta participación en el inicio de quemas ilegales en diferentes municipios del departamento.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Jorge Santistevan, explicó que uno de los principales cambios es que el comité ya no espera la declaratoria de emergencia para actuar, sino que ahora coordina acciones de prevención y mitigación de manera anticipada.

"El COED se reunió preventivamente para coordinar y realizar acciones de mitigación oportuna. Ese es el primer cambio", señaló Santistevan.

Respecto a las investigaciones, Santistevan indicó que existen sospechosos identificados en diferentes zonas del departamento. Precisó que se investiga a tres personas en Guarayos, alrededor de diez en la zona de Puerto Suárez, además de tres sospechosos en Samaipata. También existen investigaciones en Pailón y Cotoca, donde las llamas se habrían originado en propiedades privadas antes de propagarse.

"Estamos haciendo las investigaciones sobre sospechosos que en la misma zona empezaron a quemar los bosques", afirmó.

Sobre el incendio en el Parque Nacional Otúquis, explicó que gran parte del fuego se originó en territorio brasileño y luego avanzó hacia Bolivia. No obstante, indicó que también se registraron quemas provocadas en el lado boliviano. "El fuego está controlado, pero no apagado", advirtió.

Santistevan destacó que, con apoyo de autoridades municipales, militares y la Empresa Siderúrgica del Mutún, se construyó una franja de contención de aproximadamente 13 kilómetros de largo por tres metros de ancho para evitar que las llamas continúen propagándose hacia territorio nacional.

"Quienes se involucren provocando incendios tienen penas de privación de libertad de dos a cuatro años, y cuando afectan bosques o áreas protegidas las sanciones pueden llegar de tres a ocho años de prisión", enfatizó.

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