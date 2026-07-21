Suben los focos de calor en Bolivia: Santa Cruz concentra la mayor cantidad de alertas

Bolivia amaneció este martes con un notable aumento de focos de calor. De acuerdo con el reporte oficial actualizado hasta las 08:00 del 21 de julio, en todo el territorio nacional se detectaron 1.705 puntos calientes, además de dos incendios forestales o quemas activos.

Santa Cruz concentra la mayor cantidad de alertas, seguida por Tarija, departamento que continúa enfrentando emergencias provocadas por el fuego y por condiciones meteorológicas adversas.

La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí presentan una incidencia menor, aunque permanecen bajo seguimiento de las instituciones responsables.

Las alertas aumentaron en pocas horas

El reporte representa un considerable incremento frente a los 867 focos de calor contabilizados hasta las 16:00 del lunes 20 de julio.

La actualización confirma la necesidad de mantener una vigilancia permanente, especialmente en Santa Cruz y Tarija, donde se concentra la mayor actividad térmica detectada mediante sensores satelitales.

Las autoridades aclararon que un foco de calor es una alerta que debe ser analizada y monitoreada. Su detección no confirma automáticamente la existencia de un incendio forestal, una quema descontrolada o una emergencia. El Senamhi explica que estos puntos se identifican mediante satélites que reconocen temperaturas elevadas sobre la superficie.

Habilitan acceso al mapa en tiempo real

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología habilitaron un código QR para facilitar el acceso de la población al reporte nacional.

La herramienta dirige al Sistema de Información y Monitoreo de Bosques —SIMB—, plataforma oficial que permite consultar la ubicación de los focos de calor, los incendios activos, las áreas protegidas involucradas y otros datos ambientales. El SIMB depende de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal.

Desde un teléfono móvil o una computadora, los usuarios pueden observar la evolución de las alertas y revisar las zonas que requieren mayor atención.

Consulta el mapa en tiempo real en la plataforma oficial del SIMB.

https://simb.planificacion.gob.bo/simb/

¿Cómo reportar un incendio o una quema?

Además del monitoreo digital, las autoridades habilitaron la línea:

64210076

A través de este número, la población puede reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo que representen un riesgo para comunidades, viviendas, pasturas, bosques o áreas protegidas.

Se recomienda proporcionar una ubicación precisa, referencias del lugar y, cuando sea posible, fotografías o videos tomados desde una distancia segura.

Piden utilizar información oficial

Las instituciones exhortaron a la ciudadanía a consultar únicamente fuentes oficiales para evitar la difusión de información falsa o desactualizada.

El Senamhi señala que sus boletines tienen carácter informativo y preventivo, mientras que la validación de incendios, quemas y emergencias corresponde a las entidades estatales competentes.

También se pidió evitar chaqueos, fogatas, quema de basura o cualquier actividad que pueda iniciar un incendio, especialmente durante jornadas secas y con fuertes vientos.

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