Motociclista muere tras chocar de frente contra un camión en la ruta El Torno–La Guardia

Un motociclista falleció tras protagonizar un accidente de tránsito en el sector de Santa Martha, a la altura del kilómetro 27, en la entrada al barrio San Pedro en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, circulaba en una motocicleta con placa de control 6103-HHB en dirección de El Torno hacia La Guardia, cuando por circunstancias que aún son investigadas colisionó de frente contra un camión.

Motociclista muere tras chocar de frente contra camión. FOTO: Tele T Canal 35.

Testigos del hecho señalaron que escucharon un fuerte impacto en momentos en que se registraba una intensa lluvia en la zona. Tras el choque, el motociclista perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Personal de Tránsito llegó al sitio para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas y responsabilidades del accidente.

Motociclista muere tras chocar de frente contra camión. FOTO: Tele T Canal 35.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho, reportado inicialmente por el portal Tele T Canal 35.

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