“Dicen que hubo una fuga”: Mujer sufre quemaduras tras incendio en el comedor del mercado Mutualista

Una mujer sufrió quemaduras tras un incendio registrado la mañana de este martes en el área del comedor del mercado Mutualista, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El fuego se habría originado, de manera preliminar, por una presunta fuga de gas ocasionada por una mala conexión en una garrafa, situación que derivó en una explosión.

Tras la alerta de comerciantes y vecinos, bomberos de la Policía y voluntarios de Fundasol acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros puestos del centro de abastecimiento.

Un testigo relató que, según la información que circulaba entre los presentes, el incidente habría comenzado por una fuga de gas. “Dicen que hubo una fuga y el corte de la heladera y ahí fue el incendio, fue un rato y la chica tuvo quemaduras”, señaló.

Como medida preventiva, se procedió al corte del suministro de energía eléctrica en el mercado. “Para prevenir, cortaron la luz”, agregó el testigo.

Por su parte, un bombero informó que atendieron un incendio de tipo estructural en un puesto de comidas tras el llamado de los vecinos. “Los bomberos de la Policía, juntamente con bomberos voluntarios de Fundasol, acudimos a este lugar donde se registró un incendio tipo estructural en este puesto de comidas”, indicó.

Asimismo, precisó que las causas del siniestro aún son materia de investigación.

"Las causas están por determinarse; el incidente ha sido controlado. A causa de esto, una señora sufrió quemaduras y está siendo evacuada a un centro asistencial para recibir atención médica", manifestó.

La Policía también se hizo presente en el lugar para iniciar las investigaciones que permitan establecer el origen del incendio y confirmar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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