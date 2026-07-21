Incendios dan tregua en Cochabamba: controlan el fuego en Liriuni y Totora, pero cuantifican las pérdidas

Los incendios registrados en las zonas de Liriuni, en Quillacollo, y Totora fueron controlados tras varias horas de trabajo de los equipos de emergencia en el departamento de Cochabamba. Las autoridades ahora realizan la evaluación de daños y patrullajes preventivos para evitar que los focos de calor vuelvan a activarse.

El jefe de Operaciones del SAR Bolivia, Sergio Meneses, informó que el incendio en Liriuni fue controlado aproximadamente a las 20:00 horas de ayer lunes, luego de que el fuego generara preocupación por la intensa humareda que se provocó en la región metropolitana.

El incendio inició el pasado domingo cerca de las 15:00 horas y avanzó principalmente por áreas de vegetación, afectando aproximadamente más de 20 hectáreas de terreno.

Meneses explicó que el sector afectado contaba con flora y fauna nativa, además de especies como kewiñas y pajonales, lo que provocó daños en el hábitat de diferentes animales.

“Ahora el incendio está bajo control, pero se realizarán labores de patrullaje y rastrillaje para detectar posibles focos de calor y evitar una reactivación del fuego”, señaló.

Incendio en Totora destruyó cultivos, pinos y sistemas de riego

En el municipio de Totora, el incendio que se reactivó durante la jornada pasada también fue controlado luego de que las condiciones del terreno dificultaran las labores de sofocación.

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, informó que los funcionarios municipales trabajaron para contener el fuego, pero la topografía del lugar provocó que las llamas se tornaran difíciles de controlar. Sin embargo, durante la madrugada se logró estabilizar la emergencia.

“Estamos cuantificando los daños”, afirmó la autoridad municipal.

El fuego afectó zonas de flora y fauna, llegó cerca de viviendas y provocó la pérdida de varios árboles de eucalipto. Además, se reportaron daños importantes en la producción agrícola y sistemas de riego.

Según el reporte preliminar, se perdieron cultivos de trigo, lo que representa la pérdida de la producción de la gestión, además de tuberías utilizadas para la distribución de agua.

Entre los daños registrados se encuentran aproximadamente 5.800 plantas de pino quemadas y la destrucción de infraestructura de riego. Las familias afectadas solicitaron apoyo para tareas de reforestación e insumos destinados a recuperar su producción.

El incendio afectó a comunidades productoras de los sectores de Quilla Orqo y Huerta Loma. El municipio continuará con la evaluación para gestionar ayuda ante la Gobernación y el Gobierno nacional.

Cochabamba registra más de 37 incendios forestales en 2026

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba informó que en lo que va de 2026 el departamento registra al menos 37 incendios forestales, con una superficie afectada superior a las 1.200 hectáreas, principalmente de pastizales y pajonales. El Parque Nacional Tunari concentra la mayor cantidad de emergencias, con 18 incendios registrados.

Ante las cifras, el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Céspedes, explicó que el incremento de incendios está relacionado con el aumento de temperaturas y las condiciones climáticas generadas por el fenómeno de El Niño, que incrementan la vulnerabilidad de las zonas con vegetación seca.

Alertó que se prevé la presencia de un fenómeno denominado “súper Niño”, que podría generar una sequía intensa durante los meses de agosto y septiembre.

Céspedes señaló que la pérdida de cobertura vegetal afecta la capacidad de los suelos para retener agua durante la época seca y anunció que se desarrollan acciones preventivas ante los posibles efectos climáticos de la próxima gestión, donde se prevé la llegada del fenómeno de La Niña, asociado a mayores precipitaciones e inundaciones.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas para evitar nuevos incendios y avanzar con la recuperación de los sectores dañados.

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