Refuerzan seguridad y controles en Chonchocoro tras hecho de violencia

El director de Régimen Penitenciario, Daniel Merida, informó que se reforzará la seguridad en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro tras el incidente protagonizado por un privado de libertad de nacionalidad brasileña, quien fue abatido luego de amenazar con un arma de fuego y una granada al personal policial.

Refuerzan seguridad en Chonchocoro

La autoridad explicó que, como parte de las medidas inmediatas, se incrementó la presencia policial dentro del recinto y se ejecutan requisas en todos los pabellones para evitar el ingreso o permanencia de objetos prohibidos.

"Se ha aumentado la cantidad de policías y se están realizando rastrillajes en todos los pabellones para evitar una sorpresa nuevamente", afirmó Merida.

Asimismo, señaló que el objetivo es restablecer el control total en el penal y endurecer los mecanismos de vigilancia para impedir nuevos hechos de violencia. Añadió que las investigaciones continúan para establecer cómo ingresó el armamento utilizado por el interno y determinar responsabilidades.

"La cárcel de Chonchocoro va a volver a ser una cárcel de máxima seguridad", aseguró el director de Régimen Penitenciario.

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