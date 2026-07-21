Policía tras la pista del autor del atraco en Equipetrol: cajeras aseguran que tenía acento extranjero

La Policía Boliviana investiga el asalto registrado en una entidad financiera de la zona de Equipetrol, donde un delincuente logró sustraer Bs 26.800, mientras también revisa la normativa que regula la seguridad bancaria, luego de evidenciar que el lugar no contaba con resguardo policial.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, informó que, de acuerdo con la evaluación realizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la entidad no estaba considerada para contar con seguridad policial permanente, situación que ahora es motivo de análisis.

“La normativa establece, de acuerdo a la apreciación y al análisis realizado por la ASFI, que esta entidad no tendría que tener la seguridad respectiva por parte de la Policía. Es lo que nos llama la atención. Estamos realizando la revisión de la normativa”, manifestó Gómez.

La autoridad agregó que, según el informe del Comando de Seguridad Física de la Policía Boliviana, la entidad financiera tampoco presentó un requerimiento formal para solicitar personal policial destinado a la vigilancia del lugar.

En cuanto a la investigación, Gómez señaló que la entidad financiera ya presentó la querella correspondiente contra el autor del robo y aseguró que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desarrolla diversas técnicas investigativas para identificar y capturar al responsable.

“Tenemos un avance sustancial en la investigación. Estamos realizando diferentes técnicas investigativas para identificar en primera instancia a este sujeto y posteriormente aprehenderlo”, indicó.

Las unidades de inteligencia también fueron movilizadas en todo el departamento para dar con el paradero del responsable y determinar si actuó solo o con apoyo de otras personas.

Respecto a la nacionalidad del sospechoso, el comandante explicó que una de las cajeras afirmó que el hombre tenía un acento extranjero, aparentemente chileno, aunque aclaró que esa información aún debe ser corroborada.

“Ese dato lo vamos a confirmar o descartar una vez que tengamos al sujeto aprehendido”, precisó.

Asimismo, aunque las imágenes de las cámaras de seguridad muestran únicamente a un individuo dentro de la entidad financiera, la Policía no descarta la participación de cómplices o encubridores.

Durante la inspección se verificó que la entidad contaba únicamente con dos guardias de seguridad privada y que ese mismo día se habría realizado una rotación del personal de vigilancia entre diferentes agencias bancarias.

Finalmente, Gómez informó que, tras el atraco, la entidad financiera analiza la posibilidad de contratar seguridad policial especializada, servicio que es cubierto mediante convenios y cuyo costo es asumido por las propias instituciones financieras.

La investigación continúa mientras la Policía mantiene activos los operativos para localizar al autor del robo y establecer si existió participación de otras personas en el hecho.

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