Vecinos denuncian retorno de 'jaladores' en la zona Santa Rosa de El Alto

La preocupación crece entre los vecinos de la zona Santa Rosa de El Alto por el presunto retorno de los denominados 'jaladores', delincuentes que operan desde vehículos en movimiento para arrebatar pertenencias a los transeúntes. Los habitantes denuncian una seguidilla de robos y piden mayor seguridad en el sector.

Atacaron a un hombre de la tercera edad

Uno de los casos más recientes tuvo como víctima a un adulto mayor, quien fue interceptado cuando retornaba de su trabajo. Según su relato, un vehículo de color azul se aproximó hasta la acera y uno de los ocupantes le arrebató el maletín, provocando que fuera arrastrado y cayera al suelo, por lo que tuvo que recibir atención médica.

"Ha llegado un auto azul, me han jalado el maletín y me han botado. Me han jalado de la cabeza, tuve que ir al hospital", relató la víctima, quien además aseguró que el motorizado no tenía placas visibles.

Vecinos identificaron automóvil

Los vecinos señalaron que el mismo vehículo habría sido visto en otros hechos delictivos registrados en la zona e incluso en el sector de Nuevos Horizontes. Asimismo, manifestaron que la presencia de numerosos talleres mecánicos dificulta identificar los motorizados sospechosos, generando mayor incertidumbre entre los habitantes.

"Estamos denunciando nuevamente a esos ladrones con especialidad de jaladores que están operando en un auto azul con rayas blancas. La Policía tiene que hacer sus acciones", afirmó un dirigente vecinal.

Los pobladores aseguraron que los atracos se registran con mayor frecuencia durante la noche y demandaron patrullajes permanentes, además de una investigación para identificar y capturar a los responsables.

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