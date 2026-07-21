Cochabamba estrena el primer centro de educación ambiental para enseñar sobre reciclaje y biodiversidad

La Alcaldía de Cochabamba inauguró el nuevo Centro de Educación Ambiental (CEA) en el Jardín Botánico Martín Cárdenas, un espacio destinado a fortalecer la formación ambiental de niños, jóvenes y familias, con el objetivo de promover el cuidado de la biodiversidad y los recursos naturales.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, destacó que se trata del primer centro de educación ambiental en Bolivia y explicó que la infraestructura fue recuperada y equipada para desarrollar actividades educativas relacionadas con el medio ambiente.

“Es el primer centro de educación ambiental en Bolivia. Se ha equipado toda esta infraestructura que estaba abandonada; tenemos juegos, rompecabezas, sala audiovisual, microscopios y todo enfocado al tema ambiental”, señaló.

El centro fue implementado con apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Bolivia) y busca convertirse en un espacio de aprendizaje, investigación y participación ciudadana para impulsar una cultura de conservación ambiental.

Educación ambiental desde las nuevas generaciones

Gutiérrez explicó que uno de los principales objetivos es generar conciencia en los niños sobre problemáticas ambientales como la contaminación del aire y el manejo adecuado de residuos sólidos.

“Vamos a empezar con el proyecto Eco-colegios para que los estudiantes asuman conciencia ambiental”, afirmó. El programa busca trabajar con unidades educativas para fortalecer hábitos responsables desde temprana edad y promover la participación de los estudiantes en acciones de protección del entorno.

Cochabamba inaugura un centro de educación ambiental . Foto: GAMC

Centro cuenta con espacios tecnológicos y educativos

El nuevo Centro de Educación Ambiental cuenta con una sala de robótica equipada con computadoras, kits de programación y herramientas para el monitoreo de la calidad del agua y del aire.

Además, dispone de un laboratorio para actividades científicas, una sala audiovisual, una ludoteca para niños, un salón multifuncional, una sala cowork y un vivero educativo donde los visitantes podrán aprender sobre el cuidado y producción de plantas.

El director de Medio Ambiente indicó que las unidades educativas interesadas podrán realizar sus inscripciones mediante la Unidad Forestal, donde se cuenta con personal capacitado para coordinar las visitas y actividades.

Atención gratuita para la población

El Centro de Educación Ambiental tendrá ingreso gratuito y estará abierto de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y los sábados de 08:00 a 12:00.

Las autoridades municipales señalaron que este espacio busca acercar a la población al conocimiento de la biodiversidad y promover una mayor responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.



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