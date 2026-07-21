Eurodiputados llegan a Bolivia tras más de 20 años y abren una nueva etapa

Una delegación de tres eurodiputados visitó este martes la Asamblea Legislativa Plurinacional para sostener reuniones con legisladores bolivianos, en las que se abordaron temas relacionados con la democracia, la economía, las inversiones y la cooperación entre Bolivia y la Unión Europea.

Cooperación democrática

La senadora Tomasa Yarhui informó que el encuentro permitió intercambiar criterios sobre la situación que atraviesa el país y plantear la necesidad de fortalecer la inversión extranjera.

"Hemos planteado varios temas, sobre todo que le den una mirada a América Latina, particularmente a Bolivia, porque pasa por momentos muy complicados en términos de la democracia y también en términos económicos", afirmó.

La legisladora señaló que también solicitó el respaldo del Parlamento Europeo para promover mayores inversiones en Bolivia, acompañadas de seguridad jurídica.

"Ellos, a través del Parlamento Europeo, pueden coadyuvar para que se haga mucha inversión en Bolivia. Para eso también tenemos que trabajar en una seguridad jurídica", indicó.

El futuro del país

Por su parte, la delegación europea manifestó su interés en conocer la evaluación de los últimos 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la visión de los legisladores sobre el futuro del país.

Asimismo, durante la reunión se abordó la posibilidad de fortalecer la cooperación entre Bolivia y la Unión Europea en materia comercial, incluyendo temas relacionados con el Mercosur.

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