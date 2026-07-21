Rodrigo Paz garantiza Bs 270 millones para fortalecer Epsas y asegurar abastecimiento de agua en La Paz

El presidente Rodrigo Paz entregó vehículos, motocicletas y nuevos laboratorios a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) y anunció una inversión superior a los Bs 270 millones para fortalecer la empresa y garantizar el abastecimiento de agua potable en La Paz, El Alto y las 20 provincias del departamento.

Durante el acto, el mandatario señaló que en los próximos dos años la empresa ejecutará obras para ampliar y mejorar el servicio, con el objetivo de que ningún habitante de las zonas atendidas por Epsas sufra la falta de agua.

"En los siguientes dos años Epsas tiene que hacer inversiones por más de Bs 270 millones. La idea es que a ningún alteño, paceño ni a la zona de impacto de estas represas le falte agua potable", afirmó.

Crecimiento de Epsas

Paz destacó que la empresa logró ordenar sus finanzas y adquirir con recursos propios vehículos 4x4, camionetas, 30 motocicletas y equipamiento de laboratorio para fortalecer la atención a la población.

"No solo se ha ordenado, sino que se ha puesto la plata donde se puede poner; incluso ha sobrado para comprar movilidades nuevas, jeeps, camionetas y motos para que el trabajo sea el más eficiente posible", sostuvo.

El presidente también pidió a los trabajadores cuidar los recursos de la empresa y aseguró que el acceso al agua será garantizado sin discriminación política.

"Ya no más chantaje político. El agua es un derecho y vamos a repartir el agua como corresponde, sin pedido político y sin chantajes", manifestó.

Agua potable para toda La Paz

Asimismo, remarcó que el Gobierno impulsará un trato igualitario para todas las regiones del departamento.

"Los paceños, los alteños y las provincias tienen los mismos derechos y nosotros vamos a luchar para que esos derechos se cumplan por igual", enfatizó.

Paz aseguró que el fortalecimiento de Epsas forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del departamento y mejorar la calidad de vida de la población, al considerar que el acceso al agua potable es un eje fundamental para la salud, la producción y el crecimiento económico.

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