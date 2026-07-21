¿Es momento de comprar o esperar? Así cotiza el dólar la tarde de este martes 21 de julio

El mercado cambiario en Bolivia cerró la primera mitad de la jornada de este martes 21 de julio con relativa estabilidad en la cotización del dólar estadounidense. Sin embargo, la divisa continúa en niveles elevados, lo que mantiene la incertidumbre entre ciudadanos, comerciantes y empresarios que necesitan acceder a moneda extranjera.

Durante la tarde, el dólar en el mercado paralelo se cotizó alrededor de Bs 11,11 para la compra y Bs 11,10 para la venta, valores que reflejan escasas variaciones respecto a las últimas horas y muestran una pausa en la volatilidad observada en semanas anteriores.

A lo largo de la jornada, la moneda estadounidense fluctuó entre Bs 11,20 y Bs 11,11, sin registrar cambios bruscos ni alteraciones significativas en la tendencia reciente.

Pese a esta aparente calma, el precio del dólar paralelo continúa representando un desafío para diversos sectores de la economía. Familias que buscan resguardar el valor de sus ahorros, importadores, comerciantes y empresas que deben realizar pagos en moneda extranjera siguen enfrentando un costo elevado para acceder a divisas.

En este contexto, una de las preguntas más frecuentes entre la población es si conviene comprar dólares ahora o esperar una eventual baja en la cotización. Especialistas en el mercado financiero señalan que la decisión debe responder a las necesidades particulares de cada persona, considerando que el comportamiento del tipo de cambio depende de factores como la disponibilidad de divisas, la demanda y las expectativas económicas.

Tipo de Cambio Oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene un tipo de cambio referencial de Bs 10,90, cifra que continúa por debajo de la cotización registrada en el mercado paralelo y evidencia que la brecha cambiaria persiste.

Aunque este martes el mercado mostró una jornada sin sobresaltos, el dólar sigue siendo uno de los indicadores económicos más observados por la población debido a su influencia en los precios, las importaciones y las decisiones de ahorro e inversión. La expectativa ahora está centrada en si la estabilidad se mantendrá en los próximos días o si volverán las fluctuaciones que han caracterizado al mercado cambiario en los últimos meses.

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