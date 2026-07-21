Un milagro por cuatro: mujer da a luz a cuatrillizas idénticas

Un nacimiento extraordinario sorprendió a Australia y al mundo. Jenitar Na’amoana, de 34 años, dio a luz a cuatro niñas idénticas concebidas naturalmente, un fenómeno médico cuya probabilidad se estima en aproximadamente uno de cada 15 millones de embarazos.

Las pequeñas, llamadas Emily, Harriet, Alexa y Catherine, nacieron el 14 de julio en el Hospital Real de Brisbane y de la Mujer, mediante una cesárea realizada a las 28 semanas y cuatro días de gestación.

Por tratarse de bebés prematuras, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde reciben atención especializada y continúan creciendo. El hospital informó que tanto la madre como las niñas evolucionan favorablemente.

Cuatro bebés provenientes de un solo óvulo

La excepcionalidad del caso radica en que las cuatrillizas son monocigóticas: se desarrollaron después de que un único óvulo fecundado se dividiera hasta formar cuatro embriones.

Las niñas compartieron una sola placenta, aunque cada una se desarrolló dentro de su propio saco amniótico. La doctora Alexa Bendall, especialista en medicina materno-fetal que acompañó el embarazo, calificó el caso como algo prácticamente inédito.

Según el equipo médico, esta sería la primera vez que se documenta en Australia el nacimiento de cuatrillizas idénticas concebidas naturalmente.

Un embarazo de altísimo riesgo

Desde las primeras semanas, Jenitar permaneció bajo una estricta vigilancia médica. Los especialistas comenzaron a controlar el desarrollo de las bebés desde la décima semana y decidieron internarla a partir de la semana 25.

El objetivo era prolongar la gestación tanto como fuera posible sin poner en riesgo la vida de la madre ni de las pequeñas.

“Siempre dijimos que, si conseguíamos llegar a las 28 semanas, estaríamos haciendo un buen trabajo”, explicó Bendall.

Finalmente, el equipo consiguió superar esa meta y realizar el nacimiento bajo condiciones controladas. La operación reunió a numerosos especialistas para recibir y atender inmediatamente a cada una de las niñas.

“Todo ha sido un gran milagro”

Después del nacimiento, Jenitar compartió en sus redes sociales una fotografía de una de las diminutas manos de sus hijas sujetando uno de sus dedos.

“Cada día que nuestras bebés milagro crecen fuertes es otra oración respondida”, escribió emocionada.

La madre describió todo el embarazo como “un gran milagro” y aseguró que ama a sus hijas más de lo que las palabras pueden expresar.

Una de las niñas lleva el nombre de la médica

La familia decidió llamar Alexa a una de las bebés como homenaje a la doctora Bendall, quien acompañó a Jenitar durante el complejo embarazo.

La especialista recibió el gesto con emoción y lo calificó como un hermoso reconocimiento después de meses de seguimiento, incertidumbre y trabajo conjunto.

La llegada de las cuatrillizas duplicó el número de hijos de Jenitar y su esposo, Jortham. La pareja ya era madre y padre de cuatro niños de entre uno y diez años, por lo que ahora su familia está integrada por diez personas.

El nuevo desafío de una familia con ocho hijos

La alegría del nacimiento también trajo importantes desafíos económicos y logísticos.

La familia necesita un vehículo con al menos diez asientos, además de pañales, cunas, sillas, ropa y otros elementos indispensables para cuidar simultáneamente a cuatro recién nacidas.

Por ese motivo, allegados organizaron una campaña solidaria que ya recibió decenas de miles de dólares australianos en donaciones. La iniciativa busca ayudar a la familia durante los meses en los que las pequeñas permanecerán hospitalizadas y facilitar su posterior llegada a casa.

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