China crea una batería nuclear que podría funcionar durante miles de años

Una fuente de energía pequeña, constante y diseñada para funcionar sin recargas durante periodos extraordinariamente largos. Ese es el objetivo de Qianjiyuan Tianshu, la nueva batería nuclear de carbono-14 presentada en China.

El dispositivo fue desarrollado por la Universidad Normal del Noroeste junto con la empresa Gansu Zhulong Technology y forma parte de la serie tecnológica Qianjiyuan.

En un volumen de apenas 16,8 centímetros cúbicos, la batería utiliza una fuente radiactiva de carbono-14 de 129 milicurios y consigue una potencia máxima de 1,13 microvatios. También registra una corriente de cortocircuito de 0,713 microamperios y un voltaje de circuito abierto de 2,06 voltios, según los datos publicados por el Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia china de Gansu.

¿Cómo puede funcionar durante miles de años?

A diferencia de una batería convencional, que produce electricidad mediante reacciones químicas, este dispositivo aprovecha la desintegración radiactiva natural del carbono-14.

El isótopo emite partículas beta de baja energía de manera continua. Un convertidor de carburo de silicio transforma parte de esa energía en electricidad, generando un suministro pequeño, pero estable y prolongado.

El carbono-14 tiene una vida media aproximada de 5.730 años. Esto significa que, después de ese tiempo, conservaría cerca de la mitad de su actividad radiactiva inicial. Por esa razón, sus desarrolladores hablan de una duración energética teórica de miles de años.

Sin embargo, esto no quiere decir que la batería completa vaya a permanecer intacta durante 5.730 años. El encapsulado, los circuitos, las conexiones y los demás materiales pueden deteriorarse mucho antes.

No servirá para cargar un celular

La cifra de 1,13 microvatios representa una potencia extremadamente baja.

Un microvatio equivale a una millonésima de vatio. Por tanto, esta batería no está diseñada para cargar teléfonos, alimentar computadoras, impulsar vehículos eléctricos ni sustituir las baterías de litio de uso cotidiano.

Su potencial se encuentra en dispositivos que necesitan muy poca energía y deben funcionar durante largos periodos sin mantenimiento, como:

Sensores ambientales o industriales.

Sistemas de monitoreo remoto.

Instrumentos instalados en el fondo del mar.

Equipos aeroespaciales.

Dispositivos del Internet de las Cosas.

Sistemas científicos ubicados en lugares de difícil acceso.

Los responsables del proyecto señalan que la tecnología busca ofrecer energía estable para aplicaciones de detección, exploración submarina y operaciones aeroespaciales de larga duración.

Más potencia con menos material radiactivo

El modelo Tianshu representa una evolución frente a Zhulong-1, el prototipo de carbono-14 presentado anteriormente por el mismo equipo.

De acuerdo con los resultados difundidos en China, el nuevo dispositivo utiliza solamente el 22% del material radiactivo empleado por su predecesor, pero alcanza una potencia máxima 2,6 veces superior.

Además, su densidad de potencia por volumen aumentó 15,5 veces y el tamaño efectivo quedó reducido al 17% del modelo anterior.

La mejora fue posible mediante avances en la adaptación de la fuente radiactiva, los convertidores de carburo de silicio, el empaquetado tridimensional, la gestión inteligente de energía y los sensores inalámbricos autoalimentados.

¿Es realmente una batería nuclear?

Sí, aunque no funciona como una central nuclear ni contiene una reacción de fisión en cadena.

El término se utiliza porque su energía procede de la desintegración de un isótopo radiactivo. Este tipo de tecnología suele denominarse batería betavoltaica, debido a que convierte las partículas beta liberadas por el material en electricidad.

La potencia es muy pequeña, pero su ventaja se encuentra en la continuidad: puede producir energía día y noche sin luz solar, combustible, recarga ni partes móviles.

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