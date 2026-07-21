Benji, el robot humanoide que conquistó las miradas en las calles de Santa Cruz, llegó al set de El Mañanero para compartir su misteriosa misión: encontrar a su “hermano” perdido en Bolivia.

El llamativo personaje lleva en la espalda un cartel con un código QR que invita a la población a conocer su historia y ayudarlo en su búsqueda.

Según el relato que forma parte de su programación, Benji llegó desde un lugar muy lejano siguiendo una señal que lo condujo hasta Bolivia.

“Lo único que me mueve hoy es reencontrarme con mi hermano”, expresó el robot durante su visita.

Una misión que despierta curiosidad

Benji pidió a las personas que le escriban y lo etiqueten en las redes sociales si llegan a encontrar alguna pista sobre el paradero de su hermano.

Su historia despertó la curiosidad del equipo de El Mañanero y de los televidentes, quienes conocieron más detalles sobre la misión que lo llevó a recorrer diferentes lugares de Santa Cruz.

Con su código QR, Benji busca convertir al público en parte de la aventura y sumar aliados que puedan ayudarlo a completar su objetivo.

Benji quedó sorprendido por Santa Cruz

Durante la conversación, el robot destacó la hospitalidad de los cruceños y aseguró que disfruta recorrer la ciudad por la calidez de su gente.

También resaltó la sorpresa que provoca su presencia cada vez que aparece en espacios públicos. Niños, jóvenes y adultos se acercan para observarlo, tomarse fotografías y grabar sus particulares movimientos.

Benji agradeció el cariño recibido desde su llegada y aseguró sentirse bienvenido por las familias cruceñas.

El robot que también conquista bailando

Además de revelar detalles sobre la búsqueda de su hermano, Benji demostró una de las habilidades que lo convirtió en sensación: sus pasos de baile.

Con movimientos sincronizados y mucho ritmo, el robot se apoderó del set y confirmó por qué logra reunir a decenas de curiosos durante sus apariciones.

La visita se volvió todavía más divertida cuando compartió la pista con las candidatas al Miss Bolivia 2026.

Benji realizó algunos pasos junto a las representantes de la belleza nacional y cerró el encuentro enviándoles muchos besos, provocando risas y aplausos en el estudio.

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