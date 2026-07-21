La historia de Solange: la menor que recuperó su sonrisa y su vida tras seis años de lucha

El pasado 6 de abril, la vida de la pequeña Solange Arteaga Mamani comenzó a dar un giro decisivo tras llegar a las instalaciones de la Red Uno buscando auxilio para tratar un tumor benigno que afectaba su rostro desde que tenía apenas seis años. La respuesta ciudadana no se hizo esperar y, mediante una intensa campaña solidaria, se lograron recaudar más de Bs. 60.000 para costear el complejo procedimiento que derivó en su exitosa intervención el 5 de mayo y su posterior alta médica el 12 de mayo, justo a tiempo para celebrar sus 12 años.

Un largo camino hacia la intervención quirúrgica

La madre de la menor, Mónica Mamani, revivió con emoción el duro trance de la operación y el largo calvario que significó enfrentar la afección durante tantos años sin recursos económicos.

“Estuvo casi 11 horas en el quirófano y casi 6 años en esa condición. Fue un proceso largo y caro”, relató la progenitora visiblemente conmovida por el desenlace del proceso médico.

Durante mucho tiempo, la cotidianidad de la familia se vio condicionada por la discriminación y la incomodidad social provocada por la prominente afección física. “Si teníamos que salir a algún lugar, teníamos que recurrir al barbijo, porque le miraban diferente. Ahora ya no tenemos por qué se oculte. Ya puede hablar bien”, aseguró Mónica, destacando el profundo impacto positivo en la menor.

Una fe inquebrantable frente a la adversidad

Por su parte, la propia Solange expresó la inmensa fortaleza espiritual que la mantuvo de pie a lo largo de las distintas etapas de su tratamiento clínico.

“Tenía mucha fe, sabía que Dios y todos me iban a ayudar. Yo no dudé, yo tenía mucha fe. Ya después de pasar dos cirugías ya no me daba miedo. Desde que tuve la cirugía, ya me sentía mucho mejor”, afirmó la pequeña sobre su proceso de sanación.

Hoy en día, totalmente restablecida, la niña saborea cada detalle de su nueva realidad cotidiana tras haber recuperado la confianza y el bienestar físico. “Volví al colegio hace 2 semanas. Ese era uno de mis sueños. Todo lo disfruté más. Celebré mi cumpleaños muy feliz porque ya estuvo hecha la cirugía. Estoy bien gracias a Dios. Me veo bien, muy feliz gracias a Dios”, concluyó la menor con una radiante sonrisa.

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