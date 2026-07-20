¿Bajón después de la Copa del Mundo? Qué es y cómo superar la depresión post-mundial

El final del Mundial 2026 no solo dejó a España como campeona tras derrotar a Argentina en la final disputada en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. También puso punto final a una rutina que durante más de un mes acompañó a millones de personas con partidos diarios, debates, celebraciones y momentos compartidos.

Después de 104 encuentros disputados en tres países, algunos aficionados pueden sentir tristeza, nostalgia o una sensación extraña al regresar a la normalidad. Este fenómeno es conocido popularmente como “depresión post-Mundial”.

Aunque su nombre puede generar preocupación, especialistas explican que no corresponde a un diagnóstico médico, sino a una reacción emocional temporal ante el cierre de una experiencia que concentró mucha atención, ilusión y conexión social.

Un cambio emocional después de la euforia

Durante la competencia, los seguidores viven una constante exposición a emociones fuertes: la expectativa antes de un partido, la alegría de una victoria o la tensión de una eliminación. Esa intensidad puede generar una sensación de caída cuando el evento termina y desaparecen los estímulos que acompañaron la vida diaria.

El Mundial también cumple un papel social importante. Las reuniones con familiares y amigos, vestir la camiseta de una selección, compartir opiniones y seguir cada partido crean una rutina colectiva que se interrumpe de manera repentina al finalizar el torneo.

Para algunos hinchas, el vínculo con la competición puede sentirse similar al cierre de una etapa importante, debido a las expectativas y emociones que depositaron en su equipo o selección favorita.

Cómo recuperar la rutina después del Mundial

Los especialistas señalan que esta sensación suele desaparecer con el paso de los días, especialmente cuando las personas retoman sus actividades habituales y vuelven a establecer nuevas rutinas.

Mantener los vínculos sociales, continuar con actividades personales y encontrar nuevos objetivos puede ayudar a reducir esa sensación de vacío que deja el final del torneo.

Sin embargo, es importante prestar atención si la tristeza permanece durante un tiempo prolongado o comienza a afectar la vida cotidiana. La falta de interés constante por actividades habituales, problemas de sueño o aislamiento social pueden ser señales para buscar apoyo profesional.

Las personas que ya enfrentaban situaciones de soledad o problemas emocionales antes del Mundial pueden ser más sensibles al terminar este periodo de conexión colectiva.

Finalmente, los especialistas destacan que despedir un evento deportivo de esta magnitud forma parte de un proceso normal de adaptación. Recordar los momentos vividos durante el Mundial 2026 permite conservar la experiencia sin que su final afecte el bienestar emocional.

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