Declararon muerto a un bebé y dos horas después descubrieron que seguía vivo

Un episodio extraordinario provocó conmoción en la ciudad de Río Claro, en el estado brasileño de São Paulo. Noah Gabriel da Cruz Santos, un bebé de apenas un mes, fue declarado muerto después de sufrir un paro cardiorrespiratorio, pero cerca de dos horas más tarde una empleada funeraria descubrió que todavía presentaba signos vitales.

El hecho ocurrió el 15 de julio, justo cuando el pequeño cumplía su primer mes de vida. Noah, quien había nacido prematuramente y permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal de la Santa Casa de Río Claro, sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Intentaron reanimarlo durante 45 minutos

De acuerdo con la información proporcionada por el hospital, el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Al no detectar respuesta, se constató su fallecimiento al final de la tarde.

El bebé permaneció cerca de una hora en la unidad para los procedimientos legales y para que sus padres pudieran despedirse. Posteriormente fue trasladado a otro sector, donde debía esperar la llegada del servicio funerario elegido por la familia.

La bolsa comenzó a moverse

La trabajadora funeraria Regina Célia Paschoal acudió al hospital para retirar el cuerpo y notó movimientos dentro de la bolsa. Al abrirla, observó que Noah se movía y producía sonidos como si intentara respirar.

“Abrí y el bebé comenzó a moverse todavía más. Hacía un ruido como si quisiera respirar”, relató la mujer, quien aseguró que nunca había vivido algo semejante durante sus 17 años de trabajo.

Su compañero alertó inmediatamente al personal de enfermería. El pequeño fue reevaluado, readmitido en cuidados intensivos y recibió nuevamente atención médica.

“Estaba moviendo sus piernitas”

Los padres ya habían regresado a casa y comenzaban a preparar el funeral cuando recibieron una llamada para volver al hospital.

La madre relató que quedó impactada al encontrar a su hijo con los ojos abiertos, moviéndose y pateando. La familia calificó lo ocurrido como un milagro y agradeció que el pequeño continuara luchando por su vida.

Pese al dramático episodio, la mujer defendió la actuación del equipo médico y aseguró haber presenciado los esfuerzos realizados para reanimarlo.

El hospital niega fallas en la atención

La Santa Casa de Río Claro afirmó que se cumplieron rigurosamente los procedimientos técnicos y legales para constatar el fallecimiento y señaló que, con la información disponible, no se identificaron fallas asistenciales.

La institución describió el caso como uno de los episodios más inexplicables de su historia y resaltó el impacto emocional que produjo entre los familiares y los profesionales involucrados.

Fue trasladado a un hospital especializado

Noah nació con una fisura palatina y ya esperaba una plaza para continuar su tratamiento en un centro especializado. Después de ser estabilizado, fue trasladado el 17 de julio al Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales, conocido como Centrinho, en Bauru.

Hasta los últimos reportes consultados, no se había divulgado un parte médico detallado sobre su evolución posterior al traslado.

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