Una figura de la selección de Francia enfrenta un reclamo por manutención y vínculo con una hija

Michael Olise quedó en el centro de una controversia relacionada con su vida privada después de que una mujer alemana afirmara que el futbolista del Bayern Múnich es el padre de su hija, de aproximadamente 20 meses.

La información fue publicada inicialmente por el periódico alemán Bild. El medio presentó el testimonio de la mujer, quien aseguró haber mantenido una relación a distancia con el jugador durante cerca de dos años y haber descubierto el embarazo poco después de la separación.

La paternidad habría sido reconocida tras una prueba

Según la versión reproducida por t-online, Olise habría reconocido oficialmente la paternidad después de realizarse una prueba genética. No obstante, la madre sostiene que el jugador todavía no habría conocido personalmente a la niña y que las comunicaciones entre ambas partes se producen únicamente mediante sus abogados.

Por esa razón, el conflicto no se limitaría a la filiación, sino que estaría centrado principalmente en el contacto del futbolista con la menor y en las condiciones económicas de su manutención.

“Me destroza su insensibilidad hacia su propia hija”, declaró la mujer al medio alemán.

También señaló que su principal deseo es que la niña pueda conocer a su padre cuando tenga la edad suficiente para comprender la situación.

Foto EFE

Los abogados rechazan parte de las acusaciones

Una publicación de Goal que reproduce nuevos detalles del caso señala que el equipo legal de Olise niega que el jugador se haya desentendido completamente. De acuerdo con esa versión, sus representantes afirman que ofreció ayuda y que continúa abierto a alcanzar un acuerdo amistoso.

El mismo reporte menciona diferencias importantes sobre la suma de manutención solicitada. Sin embargo, hasta el momento no se conoce públicamente un acuerdo definitivo ni una resolución judicial que establezca las obligaciones económicas entre las partes.

Por tanto, las afirmaciones sobre el comportamiento del futbolista deben presentarse como acusaciones de la madre y no como hechos judicialmente comprobados.

Olise todavía no dio su versión públicamente

Hasta la publicación de los reportes consultados, Michael Olise no había realizado declaraciones personales sobre el caso. T-online indicó que el futbolista mantiene habitualmente su vida privada alejada de los medios y que su reacción pública todavía no se produjo.

La ausencia de una declaración directa impide conocer su postura completa y deja la controversia sujeta a las versiones comunicadas por la madre y los representantes legales.

La polémica aparece en medio de rumores de transferencia

La información se conoció mientras Olise es vinculado por distintos medios con una posible salida del Bayern Múnich. No obstante, conviene aclarar que el Real Madrid negó oficialmente en junio haber mantenido contactos directos o indirectos con el futbolista, sus representantes o su entorno.

Además, reportes recientes señalan que el Bayern no tiene intención de venderlo, que mantiene contrato hasta 2029 y que ni el jugador ni su agente habían solicitado formalmente una transferencia al club alemán.

Por ello, no puede afirmarse como un hecho que Olise sea actualmente uno de los principales objetivos del conjunto español; por ahora, se trata de rumores de mercado que han sido públicamente cuestionados.

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