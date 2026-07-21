Un fenómeno inusual lleno de misterio: Reportan avistamiento de Ovnis en La Paz

El comunicador e investigador Ovidio Maldonado aseguró que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de reportes sobre presuntos objetos voladores no identificados (OVNIs) en El Alto, Copacabana y otras regiones del país, un fenómeno que, según afirmó, comenzó en junio y se ha vuelto recurrente.

Avistamiento histórico en La Paz

Maldonado sostuvo que la frecuencia de los avistamientos es lo que más llama su atención y aseguró que, a diferencia de otros años, ahora se reportan observaciones casi a diario.

"Nunca en la historia de Bolivia que se conozca hemos tenido una oleada masiva a este nivel, de aparecer todos los días en los mismos lugares", afirmó.

El investigador indicó que existen distintas hipótesis sobre estos avistamientos, aunque reconoció que no hay pruebas que permitan confirmar alguna de ellas. Entre las posibilidades mencionó que los objetos podrían estar realizando algún tipo de reconocimiento de la zona o que su presencia podría estar relacionada con fenómenos aún desconocidos.

"Parece que están haciendo una especie de mapeo, algo están haciendo", señaló.

Maldonado también descartó, desde su punto de vista, que se trate de drones o de satélites como los de Starlink, argumentando que el tiempo de permanencia en el cielo y el comportamiento descrito por algunos testigos no coincidiría con esas tecnologías.

¿Se viene un evento catastrófico?

Asimismo, mencionó teorías que vinculan estos fenómenos con posibles eventos geofísicos futuros o con explicaciones relacionadas con vida extraterrestre, intraterrestre o híbrida, aunque reconoció que no existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones.

"No lo sé. Pueden ser extraterrestres, pueden ser intraterrestres, pueden ser hibridaciones humano-extraterrestres o pueden ser humanos que siempre han existido", manifestó.

El investigador invitó a la población a compartir fotografías y videos de los presuntos avistamientos para continuar con el seguimiento del fenómeno.

Hasta el momento, ninguna autoridad científica o aeronáutica ha confirmado que los objetos observados correspondan a fenómenos extraordinarios, por lo que su origen permanece sin explicación oficial. Las afirmaciones realizadas durante la entrevista corresponden a las opiniones e hipótesis del entrevistado y no constituyen hechos comprobados.

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