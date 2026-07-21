Hospital La Portada digitaliza tomografías a nivel departamental en La Paz

Los resultados de los estudios realizados en el tomógrafo del Hospital Municipal La Portada estarán disponibles de manera digital tanto para los pacientes como para el personal médico, mediante una plataforma tecnológica que permitirá consultar imágenes e informes sin la necesidad de entregar placas físicas.

Sistema RIS PACS para mejorar atención médica

El secretario de Ciudad Vital, Ramiro Narváez, explicó que esta modernización forma parte de la implementación del sistema RIS PACS, una herramienta que almacena y distribuye estudios médicos a través de internet.

“Este paciente que viene derivado de un hospital municipal, por ejemplo, viene, nosotros hacemos el estudio y no tiene que esperar placas, papel, sino que directamente va al hospital de origen la placa y el informe”, explicó.

El sistema permitirá que los pacientes puedan acceder a sus estudios incluso desde un dispositivo móvil, mientras que los médicos podrán revisar los resultados desde otros centros de salud y realizar seguimientos o solicitar segundas opiniones.

“Puede tener el estudio directamente en su celular”, destacó Narváez durante la demostración del funcionamiento de la plataforma.

El funcionario señaló que esta tecnología permitirá que los estudios realizados en La Portada estén disponibles para hospitales municipales, centros departamentales e incluso instituciones médicas internacionales en caso de requerirse una evaluación especializada.

Con esta herramienta, el municipio busca optimizar la atención médica, reducir los tiempos de entrega de resultados y facilitar que los profesionales puedan contar con diagnósticos más rápidos para definir tratamientos adecuados.

Mira la programación en Red Uno Play