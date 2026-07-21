Fallece a los 18 años Kaylee Hottle, estrella del universo Godzilla y Kong

El mundo del cine está de luto. Kaylee Hottle, la joven actriz sorda que interpretó a Jia en Godzilla vs. Kong, falleció a los 18 años después de sufrir un accidente de tránsito en Maryland, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien explicó que su hija sufrió el accidente durante la mañana del martes 21 de julio y murió mientras era trasladada a un centro médico. Hasta el momento, las autoridades no difundieron públicamente todos los detalles sobre las circunstancias del siniestro.

El doloroso mensaje de su padre

Joshua comunicó el fallecimiento mediante una transmisión en vivo en Facebook, en la que se expresó utilizando la lengua de señas estadounidense.

Visiblemente afectado, explicó que debía viajar desde Texas hasta Maryland para realizar los trámites correspondientes y despedirse de su hija.

“Estoy tomando un vuelo que nunca querría tomar”, expresó durante la transmisión.

El rostro de Jia en el universo de Godzilla y Kong

Kaylee alcanzó reconocimiento internacional en 2021 al interpretar a Jia, una niña sorda que desarrolla un vínculo especial con Kong mediante la lengua de señas, en la película Godzilla vs. Kong.

La actriz retomó el personaje en 2024 para Godzilla x Kong: The New Empire. Su actuación fue reconocida por aportar una importante representación de la comunidad sorda dentro de una superproducción de Hollywood.

Hottle provenía de una familia con varias generaciones de personas sordas y utilizaba la lengua de señas estadounidense como su idioma principal. También estudiaba en la Escuela para Sordos de Texas, institución que expresó su pesar por la pérdida y pidió respeto para la familia.

Una carrera que comenzaba a crecer

Antes de llegar al cine, Kaylee había participado en campañas y producciones relacionadas con la comunidad sorda. Su debut cinematográfico se produjo con Godzilla vs. Kong, donde su capacidad expresiva recibió elogios de sus compañeros y del público.

Por su trabajo en la segunda película de la saga fue nominada a un premio Saturn como mejor intérprete joven.

Su fallecimiento provocó numerosos mensajes de tristeza entre seguidores de la franquicia, miembros de la industria cinematográfica y personas que destacaron su contribución a la inclusión de actores sordos en la pantalla grande.

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