Sedes confirma la muerte de un adolescente por tuberculosis en Cochabamba y pide reforzar la vacunación

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó el fallecimiento de un adolescente de 14 años a causa de tuberculosis miliar, una de las formas más graves de esta enfermedad. Se trata del primer deceso de un menor por esta causa registrado este año en el departamento.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que el paciente ingresó hace una semana a la unidad de terapia intensiva de un hospital de tercer nivel, procedente de un municipio del Eje Metropolitano, con un cuadro respiratorio severo.

“El paciente había cursado aproximadamente tres meses con tos, decaimiento físico, pérdida de peso y otros síntomas. Acudió a un centro de salud, donde fue diagnosticado con tuberculosis en su forma grave, conocida como tuberculosis miliar”, explicó.

Falleció por complicaciones asociadas a la enfermedad

Castillo señaló que, pese a la atención médica especializada, el adolescente presentó una evolución desfavorable y falleció siete días después de su ingreso al hospital.

De acuerdo con el reporte médico, la causa del deceso fue un cuadro de shock séptico y síndrome de distrés respiratorio asociado a tuberculosis miliar y desnutrición.

El jefe de Epidemiología indicó que existen diversos factores que influyen en la evolución de esta enfermedad y señaló que el menor provenía de un entorno familiar con condiciones que pudieron agravar su estado de salud.

Asimismo, informó que se realiza la investigación epidemiológica y el seguimiento a las personas del entorno familiar para identificar posibles contactos y prevenir nuevos casos.

Sedes exhorta a cumplir el esquema de vacunación

Tras este fallecimiento, el Sedes reiteró el llamado a los padres de familia para cumplir con el esquema nacional de vacunación, especialmente con la aplicación de la vacuna BCG al momento del nacimiento.

“Esta vacuna protege principalmente contra las formas graves de tuberculosis, como la tuberculosis miliar”, recordó Castillo.

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