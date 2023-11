Anuncian modificación de las tarifas del agua potable ¿Quiénes pagarán más?

Bolivia

En días pasados, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) determinó asumir una acción inmediata para evitar un uso desmedido del agua. Así, mediante una resolución, habilitó a las administradoras regionales presentar sus propuestas para el incremento de las tarifas a las personas que “derrochan” el agua potable.

Explicó que, dentro de las estructuras tarifarias de las 77 operadoras, están las categorías doméstica, industrial, comercial y estatal, en general. En ese sentido, aseguró que la resolución solo aplica a la categoría doméstica porque las otras ya tienen un costo elevado por el agua.

"7 de cada 100 bolivianos son derrochadores, sólo 7% al 10% de todos los usuarios en Bolivia son derrochadores. Entonces, es a este porcentaje de usuarios que va a afectar el incremento estacionario, no es definitivo, es solamente cuando estemos en época de sequía, cuando el agua no nos esté alcanzando para poder dar a la población; en esos momentos se aplica esto con la finalidad de que se tenga más agua para poder distribuir a las personas que no tienen", afirmó en entrevista con El Mañanero.