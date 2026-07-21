Presidente del Senado pide investigar incendios simultáneos de fuego en Tarija

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que desde esa instancia legislativa se prepara una minuta de comunicación dirigida a la Fiscalía para reforzar la investigación sobre los incendios registrados en Tarija.

Ávila señaló que llama la atención la aparición de varios focos simultáneos en distintos puntos, especialmente porque no todos estarían conectados entre sí. Según indicó, en redes sociales circulan videos en los que se observa a personas que llegan en motocicleta, prenden fuego y se retiran del lugar.

“Nos llama la atención la cantidad de focos simultáneos”

El legislador explicó que la situación afecta principalmente a la serranía de Sama, una reserva natural clave para las fuentes de agua del Valle Central de Tarija.

“Nos llama la atención la cantidad de focos simultáneos que se están presentando en distintos lugares y obviamente el daño enorme que se está causando al medio ambiente”, sostuvo Ávila.

Recordó que en 2016 Tarija enfrentó un incendio de gran magnitud, pero que en esa ocasión el fuego se inició en un solo punto. Esta vez, dijo, se habrían registrado entre ocho y diez focos casi simultáneos, lo que obligó a dividir a los equipos de emergencia.

Destaca coordinación entre niveles de gobierno

Ávila resaltó la coordinación entre municipios, Gobernación y Gobierno nacional, además de la participación del Ejército y la Policía en las tareas de combate al fuego.

También destacó la decisión del presidente de enviar helicópteros y apoyo para controlar los incendios. Según la información recibida por el legislador, los trabajos avanzaban de forma favorable y se esperaba controlar la emergencia en las siguientes horas.

Normas contra chaqueos están pendientes en Diputados

El presidente del Senado recordó que la Cámara Alta ya derogó las denominadas “leyes incendiarias” y aprobó una normativa para evitar los chaqueos.

Sin embargo, indicó que esas normas aún deben ser tratadas en la Cámara de Diputados, por lo que pidió avanzar en su aprobación para contar con un nuevo marco legal de prevención.

Ávila también planteó la necesidad de una ley marco de medio ambiente que contemple no solo la atención de desastres, sino también mecanismos de financiamiento para preservar bosques y áreas protegidas.

Mira la programación en Red Uno Play