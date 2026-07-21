El Alto: Camión vuelca en la calle Oruro por presunto sobrepeso

La tarde de este martes un camión de carga pesada volcó en la calle Oruro, dentro del Distrito 1 de la ciudad de El Alto, luego de que aparentemente perdiera estabilidad por el peso de la mercadería que transportaba en la parte posterior.

El hecho generó daños materiales en el vehículo y obligó a cortar temporalmente la circulación en el sector, mientras se realizaban las tareas para levantar el motorizado.

Transportaba condimentos importados

De acuerdo con el chofer del camión, el vehículo transportaba mercadería consistente en condimentos de importación, que habrían sido liberados previamente en Aduana y eran trasladados hacia almacenes.

El conductor explicó que, al intentar realizar una maniobra en una calle estrecha, no logró calcular correctamente el giro y el camión terminó volcándose.

No hubo daños en vivienda

Según el reporte preliminar, el accidente no provocó daños en viviendas ni dejó personas heridas. Los daños se concentraron únicamente en el motorizado y en la interrupción del tráfico vehicular en la zona.

Vecinos del lugar observaron que este tipo de calles no son aptas para vehículos de alto tonelaje y pidieron al municipio y a las autoridades competentes asumir medidas para evitar nuevos accidentes.

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