Secuestran 28 kilos de hachís y aprehende a dos sujetos en Montero; el cargamento tenía como destino Brasil

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) presentó este martes un cargamento de 28 kilogramos de hachís marroquí que fue secuestrado durante un operativo realizado en el municipio de Montero. La sustancia era transportada en compartimientos ocultos adaptados en dos motocicletas y, según las investigaciones, tenía como destino final la República de Brasil.

El director departamental de la Felcn en Santa Cruz, teniente coronel Dimar Caprirolo Camacho, informó que durante el operativo fueron aprehendidos los dos conductores de las motocicletas, quienes serán puestos a disposición de la autoridad judicial por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.

La droga fue hallada en compartimientos secretos, conocidos como “macacos”, acondicionados en el interior de las motocicletas. Tras el pesaje oficial, el cargamento alcanzó un total de 28 kilogramos de hachís marroquí.

Caprirolo explicó que esta sustancia es un derivado del cannabis de alta concentración y elevado valor económico en el mercado ilícito. Señaló que para obtener un kilogramo de hachís se requieren aproximadamente 30 kilogramos de marihuana seca, lo que incrementa considerablemente su precio frente a otras presentaciones de la droga.

“El hachís es el resultado del procesamiento de grandes cantidades de marihuana seca, lo que le otorga una mayor concentración y un valor comercial mucho más alto”, indicó la autoridad policial.

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