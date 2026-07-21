La Justicia determinó este martes la cesación de la detención preventiva de Tatiana Verónica Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien dejará el penal de Palmasola para cumplir detención domiciliaria con escolta policial, en el marco del proceso que se sigue en su contra.

La decisión fue asumida por la autoridad jurisdiccional, del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia 11°, durante una audiencia virtual.

Como parte de las medidas sustitutivas, la resolución establece que Tatiana Marset deberá permanecer bajo detención domiciliaria con vigilancia policial permanente, regularizar su documentación en un plazo de diez días, cumplir con arraigo, presentar dos garantes personales y acudir una vez por semana ante el Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.

Tatiana Marset fue aprehendida en marzo de este año durante el operativo realizado en Santa Cruz que permitió la captura de Sebastián Marset. Posteriormente, la Justicia ordenó su detención preventiva en el penal de Palmasola por su presunta vinculación con la estructura que acompañaba al narco uruguayo.

Con la nueva determinación judicial, la hermana de Marset dejará el recinto penitenciario, aunque continuará sometida al proceso penal y deberá cumplir las medidas cautelares impuestas por la autoridad jurisdiccional.

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