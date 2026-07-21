¿Habrá feriado por Urkupiña? La norma sigue pendiente y los plazos corren contra reloj

La declaratoria de feriado departamental por la festividad de la Virgen de Urkupiña, prevista para el 14 de agosto, aún se encuentra en revisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional y no está oficialmente aprobada para esta gestión, informó la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera.

La legisladora explicó que la norma permanece en una comisión de análisis y que, debido a los procedimientos legislativos pendientes, los tiempos no serían suficientes para su aprobación antes de las fechas centrales de la festividad.

“Todavía no se ha tratado en Diputados, se encuentra en comisión. Primero debe aprobarse en la comisión, pasar al comité, luego al pleno de la Asamblea Legislativa, posteriormente a Senadores y cumplir todo el procedimiento hasta su promulgación”, señaló Cabrera.

Ante esta situación, pidió al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, evitar generar expectativas en la población mientras la declaratoria no concluya su trámite legal.

Compromiso para impulsar la norma

Cabrera indicó que existe la predisposición de los diputados para impulsar la aprobación de la normativa para próximas gestiones, con el objetivo de fortalecer la festividad religiosa y turística.

“Al parecer no van a alcanzar los tiempos, pero existe el compromiso de impulsar esta normativa para el próximo año como un agasajo importante para la Virgen de Urkupiña y para que más personas puedan participar”, afirmó.

Gobernación anunció feriado departamental

La aclaración surge luego de que la Gobernación de Cochabamba anunciara que el viernes 14 de agosto sería feriado departamental por la festividad de la Virgen de Urkupiña.

El secretario de Gobernabilidad y Coordinación de la Gobernación, José Antonio Gonzales, informó que la medida fue anunciada durante una reunión del Comité Interinstitucional de la Festividad de Urkupiña y señaló que el objetivo es promover la actividad religiosa y turística.

La autoridad indicó que se trataba de una fecha oficial y que solo quedaban pendientes algunos trámites administrativos.

La declaratoria se basa en la Ley Departamental 946, aprobada en 2019, que establece el 14 de agosto como feriado departamental en honor a la Virgen de Urkupiña. Sin embargo, la aplicación de la medida para esta gestión dependerá de la conclusión del proceso legislativo correspondiente.

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