Cochabamba florece en invierno: tajibos convierten avenidas y parques en postales naturales

Durante la temporada de invierno, cuando muchos árboles pierden sus hojas y el paisaje urbano adquiere tonos más grises, los tajibos se convierten en protagonistas de la ciudad de Cochabamba con sus llamativas flores de distintos colores.

Estos árboles destacan por sus flores rosadas, blancas y amarillas, que adornan calles, parques y plazuelas de la Llajta, generando un atractivo visual para vecinos y visitantes.

La floración de los tajibos no pasa desapercibida y transforma diferentes sectores de la ciudad en escenarios naturales llenos de color, convirtiéndose en uno de los principales atractivos paisajísticos de esta época del año.

Además de su valor ornamental, los tajibos cumplen una importante función ecológica. Sus flores sirven como fuente de alimento para aves, abejas y mariposas, contribuyendo al equilibrio de la biodiversidad dentro del área urbana.

También se caracterizan por su resistencia a las condiciones de la ciudad, ya que pueden adaptarse a ambientes con contaminación y ofrecer sombra mediante sus copas frondosas.

Tajibos blancos, rosados y amarillos embellecen la ciudad

En Cochabamba existen ejemplares de diferentes tonalidades que pueden encontrarse en parques, avenidas y espacios públicos.

Uno de los ejemplares destacados es el tajibo blanco ubicado en la avenida 25 de Mayo y Heroínas, plantado como parte del programa “Rompiendo Aceras”, una iniciativa orientada a recuperar espacios verdes y generar mayor presencia de vegetación en el centro urbano.

Asimismo, sectores como el Parque Lincoln, la zona de Ceibos y Chillijchis muestran durante esta temporada la presencia de tajibos rosados que atraen la mirada de quienes recorren estos espacios.

Tajibos pintan de colores el invierno en la ciudad de Cochabamba. Foto: Red Uno

Una especie adaptada al clima cochabambino

Aunque los jacarandás también forman parte del paisaje invernal de la ciudad con sus flores moradas y blancas, los tajibos se han consolidado como una de las especies representativas de la temporada por su capacidad de florecer cuando otras especies reducen su coloración.

Especialistas destacan que estos árboles no solo aportan belleza al entorno urbano, sino que también generan beneficios ambientales al brindar sombra, mejorar el paisaje y ofrecer refugio para distintas especies.

Así, los tajibos convierten el invierno cochabambino en una época llena de color y naturaleza, demostrando la importancia de conservar y ampliar las áreas verdes de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play