Envían a la cárcel por 90 días a mujer acusada de intentar vender a su hija

La Justicia determinó este martes 21 de julio la detención preventiva por 90 días a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, para la mujer investigada por el presunto delito de trata y tráfico de personas con fines de adopción, luego de que la Fiscalía la imputara por el caso en el que presuntamente intentó entregar a su hija menor de edad a una pareja de la ciudad de La Paz.

La mujer fue aprehendida cuando intentaba viajar hacia Chile junto a sus otros tres hijos, mientras las investigaciones establecen las circunstancias en las que la menor quedó bajo el cuidado de la pareja en la sede de Gobierno.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la imputada rechazó las acusaciones y aseguró que nunca pretendió vender a su hija. Según su declaración, únicamente atravesaba una difícil situación y buscaba ayuda de quienes identificó como sus supuestos compadres, la pareja que tenía bajo su cuidado a la niña en la ciudad de La Paz.

No obstante, el Ministerio Público sostuvo que existen suficientes indicios para imputarla por el delito de trata y tráfico de personas con fines de adopción, por lo que solicitó su detención preventiva, medida que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional.

En tanto, los otros tres hijos de la mujer permanecen bajo el cuidado de un hermano de la imputada, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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