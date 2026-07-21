El presidente Rodrigo Paz informó que el Gobierno mantiene la atención sobre los incendios forestales que afectan a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, y señaló que existen indicios de que algunos focos de calor podrían haber sido provocados de manera intencional.

Zonas afectadas

El mandatario explicó que, tras sobrevuelos en las zonas afectadas, recibió reportes sobre la aparición de focos aislados que no tendrían relación con los incendios ya existentes, por lo que pidió que las autoridades competentes investiguen el origen de estos hechos.

"Pareciera que hubiera puntos fuera de la zona de impacto del incendio donde están intentando generar hechos ya en contra de la naturaleza y, evidentemente, hechos delictivos", afirmó.

Paz aclaró que se trata de una apreciación preliminar basada en información no oficial y remarcó que serán las gobernaciones, alcaldías y el Ministerio Público las instancias encargadas de establecer responsabilidades.

Recursos disponibles para enfrentar emergencia

Asimismo, informó que el Gobierno ya activó las resoluciones necesarias para disponer de recursos nacionales y de cooperación internacional destinados a enfrentar la emergencia.

"Ya están listas todas las resoluciones necesarias para que los recursos de cooperación y los propios recursos que tenemos en el país estén disponibles para atender esta emergencia", sostuvo.

El Presidente también advirtió que las condiciones climáticas podrían agravar la situación debido a la llegada del fenómeno del "Súper Niño", que, según indicó, incrementará el riesgo de incendios e inundaciones en la región.

Mira la programación en Red Uno Play