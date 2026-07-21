La muerte de Daniela Guzmán, una joven boliviana de 27 años, es investigada por las autoridades brasileñas luego de que fuera encontrada sin vida y con signos de violencia en el estado de São Paulo. Mientras el caso continúa en investigación, su familia pide justicia y solicita ayuda para repatriar el cuerpo y darle sepultura en Bolivia.

Según relató su hermana, Noelia Guzmán, Daniela salió de Cochabamba el pasado 7 de julio con destino a Brasil para aprovechar sus vacaciones universitarias. El objetivo era visitar a sus dos hermanas, que viven y trabajan en ese país, además de realizar un trabajo temporal antes de retomar sus estudios.

Sin embargo, nunca llegó al lugar donde debía reunirse con sus familiares.

“Ella viajó sola. Nunca llegó donde mis hermanas. Después de días la encontraron, si no me equivoco, a una hora de São Paulo. La encontraron maniatada y golpeada. Eso salió en la autopsia”, relató Noelia durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Al no tener noticias de Daniela, una de sus hermanas presentó la denuncia por desaparición en Brasil, lo que dio inicio a la búsqueda. Tres días después, la joven fue hallada sin vida entre dos contenedores de basura.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el informe forense establece que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. Además, el cuerpo presentaba las manos y los pies atados y múltiples lesiones provocadas por una agresión.

La identificación de Daniela ya fue confirmada oficialmente por las autoridades brasileñas mediante la comparación de sus datos con registros del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Bolivia.

Respecto a la investigación, Noelia indicó que las autoridades les informaron inicialmente sobre la existencia de dos sospechosos; sin embargo, aclaró que el caso aún continúa en etapa investigativa y no se conocen mayores avances.

En medio del dolor, la madre de la joven, Gavina Ancieta, pidió apoyo a las autoridades bolivianas y a la población para lograr la repatriación del cuerpo.

“Por favor, ayúdenme a traer a mi hijita. Solo quiero darle una despedida aquí en Bolivia. Ella apareció muerta, golpeada, con las manos y los pies amarrados”, expresó entre lágrimas.

La familia también habilitó el número 717-10-891 para recibir cualquier tipo de colaboración que permita cubrir los gastos de repatriación y dar a Daniela Guzmán una sepultura digna, mientras esperan que las autoridades brasileñas esclarezcan las circunstancias de su muerte y se identifique a los responsables del crimen.

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