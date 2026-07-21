¡Atención, padres! “Tenemos proteger a nuestros hijos”: llaman a vacunar antes del regreso a clases

A pocos días del reinicio de las labores educativas, previsto para el próximo 27 de julio, la Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), y la Dirección Departamental de Educación (DDE) pusieron en marcha la campaña "Retorno Seguro a Clases", con el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación contra el sarampión y la influenza entre los estudiantes.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que la campaña se desarrolla en los 54 distritos educativos del departamento y busca aprovechar la semana adicional de vacaciones para que los padres de familia lleven a sus hijos a los centros de salud a recibir las vacunas correspondientes.

“Analizando y en una alianza estratégica con el Sedes hemos iniciado una campaña de vacunación a nivel departamental. Tenemos datos muy preocupantes, con una cobertura que apenas supera el 50%, mientras miles de estudiantes volverán a las aulas. Además, tenemos latente el riesgo del sarampión y la influenza, especialmente entre los niños en edad escolar”, señaló.

La autoridad explicó que la baja cobertura preocupa a las autoridades educativas y sanitarias, por lo que también se llevan adelante talleres de concientización para combatir la desinformación sobre las vacunas.

“Los datos que nos proporciona el Sedes indican que llegamos apenas al 50% y un poco más. Esto nos alarma porque sigue existiendo desconfianza y mala información entre algunos padres de familia. Estamos trabajando simultáneamente en todos los municipios para informar sobre la importancia de la vacunación”, sostuvo.

Alcócer precisó que la vacuna contra el sarampión está garantizada para personas de hasta 19 años, mientras que la vacuna contra la influenza está disponible para toda la población, incluyendo padres, madres y demás integrantes de la familia.

La campaña comenzó esta semana y continuará en coordinación con los gobiernos municipales para llegar también a las zonas más alejadas del departamento, con el propósito de ampliar la cobertura de inmunización.

Asimismo, recordó que la vacunación es completamente gratuita, ya que las dosis son financiadas por el Estado.

“No tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Es una inversión del Estado que no podemos desaprovechar. Invitamos a los padres de familia a acudir a los centros de salud con sus hijos y también a vacunarse”, afirmó.

El director de la DDE aseguró que el Sedes garantizó la existencia de suficientes dosis para inmunizar a toda la población del departamento.

Respecto al inicio de clases, aclaró que no se exigirá el carnet de vacunación para el ingreso de los estudiantes a las unidades educativas. Sin embargo, se realizará un mapeo para conocer el porcentaje de escolares inmunizados en cada establecimiento.

“No será un requisito. Lo que queremos es concientizar y aumentar la cobertura. Haremos una evaluación y, si alcanzamos entre un 80% y un 90% de estudiantes vacunados, tendremos un retorno mucho más seguro”, explicó.

Alcócer reiteró el llamado a los padres de familia para aprovechar los últimos días de vacaciones y proteger la salud de sus hijos.

“Tenemos que inmunizar y proteger a nuestros hijos para retornar no solamente a las clases, sino también para tener una vida libre de cualquier enfermedad”, enfatizó.

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