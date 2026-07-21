Bomberos de Potosí parten a Tarija para apoyar el combate al fuego

El Comando Departamental de la Policía de Potosí desplazó un carro bombero especializado y cuatro efectivos de la Dirección de Bomberos Caracoles al departamento de Tarija para apoyar las labores de control de los incendios forestales que afectan a esa región.

El comandante departamental, Pompeo Sánchez, informó que el operativo responde a una instrucción del Comando General de la Policía Boliviana y busca reforzar el trabajo de mitigación y sofocación del fuego.

"El Comando Departamental de Policía de Potosí está disponiendo el despliegue de un coche bombero denominado ALCO con su personal especializado. Hoy va a avanzar hacia el departamento de Tarija para estar en la lucha contra la mitigación y sofocación de incendios forestales", señaló la autoridad.

Equipo especial se dirige a Tarija

El contingente está conformado por cuatro funcionarios especializados de la Unidad de Bomberos, quienes operarán el vehículo ALCO durante las tareas de emergencia.

"Son cuatro funcionarios especialistas de la Unidad de Bomberos que son los que van a operar este coche bombero. Ellos conocen y saben manejar a la perfección este equipo", precisó.

La Policía indicó que el apoyo busca contribuir a la protección del medio ambiente y resguardar a la población que se encuentra en las zonas afectadas por los incendios forestales.

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