Identifican a presuntos responsables de incendios que golpean tres municipios de Tarija

La emergencia ambiental en Tarija continúa agravándose. Las autoridades reportan miles de hectáreas afectadas por los incendios forestales que se mantienen activos en distintas zonas del departamento, principalmente en los municipios de Cercado, San Lorenzo y Uriondo, además de las provincias de Avilés y Méndez.

El vocero de la Alcaldía de Tarija, Adrián Vega, informó que se realizó un sobrevuelo de evaluación encabezado por el alcalde Johnny Torres y otras autoridades para definir las acciones de combate al fuego.

"Hasta el día de ayer estábamos contabilizando aproximadamente entre 6.000 y 8.000 hectáreas ya intervenidas. El fuego está afectando a tres municipios de nuestro departamento y también a la Reserva Natural de Sama, llegando incluso a zonas residenciales", señaló Vega.

Las llamas obligaron a evacuar a al menos siete familias de la comunidad de Sella durante la noche del lunes. "Algunas salieron con niños en brazos y personas de la tercera edad. Entendemos la angustia de quienes no quieren abandonar su patrimonio, pero era necesario ponerlos a salvo", explicó.

Las autoridades también confirmaron que existen personas identificadas como presuntas responsables del origen de algunos incendios. La investigación es desarrollada por el Ministerio Público.

"Hay sospechosos identificados. Hemos conocido imágenes de cámaras de seguridad donde se observan a personas en motocicletas prendiendo fuego en las orillas de las carreteras. Con los fuertes vientos, las llamas se propagaron en cuestión de segundos", afirmó Vega.

Ante la crítica calidad del aire, la Alcaldía decidió ampliar las vacaciones escolares y recomendó a la población evitar actividades al aire libre. Asimismo, se dispuso tolerancia laboral para trabajadores que integran los cuerpos de bomberos voluntarios.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los incendios y coordinan acciones para evitar que el fuego continúe avanzando.

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