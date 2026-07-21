Demuelen estación de servicio abandonada por denuncias de inseguridad en la ciudad de Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba inició la demolición de parte de la infraestructura de un predio abandonado ubicado en la intersección de las avenidas América y Pando, con el objetivo de recuperar el espacio y transformarlo en un área verde para beneficio de los vecinos.

El alcalde Manfred Reyes Villa explicó que el inmueble permanecía bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y que el municipio asumió su custodia temporal mediante una resolución que permitió ejecutar la intervención.

“Esto se va a demoler porque se ha convertido en un antro de delincuencia. Los vecinos han venido y han pedido la intervención porque genera inseguridad”, afirmó la autoridad.

Reyes Villa indicó que la Alcaldía recibió las llaves del inmueble y procedió con trabajos de demolición y limpieza para eliminar un espacio que, según denuncias vecinales, era utilizado por personas en situación de calle para consumir bebidas alcohólicas y sustancias controladas, además de registrarse asaltos y otros hechos delictivos.

El alcalde sostuvo que la intervención no implica que el municipio reclame la propiedad del terreno, sino que actúa únicamente como custodio del bien.

“Tenemos una resolución mediante la cual Dircabi nos entrega la custodia. Si no fuera así, no hubiéramos intervenido. Estamos limpiando el lugar para evitar que siga siendo un foco de peligro para la vecindad”, señaló.

Añadió que cualquier persona que considere tener derecho propietario deberá hacerlo valer mediante las instancias judiciales correspondientes.

La Alcaldía informó que, mientras se resuelve la situación legal del predio, el proyecto contempla habilitar un área verde para uso de los vecinos del sector.

Familiares del presunto propietario cuestionan la demolición

Durante la intervención municipal, familiares del presunto propietario se presentaron en el lugar y cuestionaron los trabajos de demolición.

Indicaron que fueron informados durante la madrugada sobre el ingreso de maquinaria y personal de la Alcaldía y aseguraron que el inmueble continúa inmerso en un proceso judicial por el derecho propietario.

Según su versión, el litigio se prolonga desde hace 14 años y el proceso original se remonta a 1991. Además, sostuvieron que, al encontrarse el bien bajo custodia de Dircabi, esa institución era la responsable de su resguardo.

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