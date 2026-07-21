La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores, llegó a Cochabamba para reunirse con autoridades departamentales, municipales y representantes del sector salud, con el objetivo de evaluar las necesidades del sistema sanitario y definir la asignación de nuevos ítems.

Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron las deficiencias de los establecimientos de salud, relacionadas no solo con la falta de personal, sino también con la carencia de insumos y otras necesidades que afectan la atención a la población.

Flores aseguró que la distribución de los ítems se realizará bajo criterios técnicos y con transparencia, a partir de una evaluación individual de cada establecimiento de salud.

Según la información expuesta durante la reunión, Cochabamba recibiría al menos 120 nuevos ítems para fortalecer el sistema de salud.

La cifra definitiva, sin embargo, dependerá de la aprobación del presupuesto reformulado, que permitirá establecer el techo presupuestario destinado a recursos humanos y definir la distribución final de profesionales.

A nivel nacional, el Gobierno anunció la creación de 2.300 nuevos ítems para el sector salud.

Flores aseguró que estos cargos serán institucionalizados y no estarán sujetos a designaciones personales. “Esos ítems no van a tener nombre y apellido. Nuestro compromiso es institucionalizarlos”, afirmó.

La asignación se realizará mediante concursos de méritos y exámenes de competencia.

Plantean fortalecer el primer nivel de atención

La ministra también anunció una reorganización de los ítems para fortalecer los centros de salud de primer nivel y reducir la presión sobre los hospitales de segundo y tercer nivel.

Cuestionó que algunos establecimientos funcionen solo seis horas, mientras los hospitales reciben pacientes con enfermedades que podrían ser atendidas en el primer nivel.

Flores precisó que de cada 10 consultas atendidas en los servicios de emergencia, entre tres y cuatro corresponden a verdaderas emergencias, mientras que el resto podría resolverse en centros de salud de primer nivel.

“Lo correcto es que en un establecimiento los médicos atiendan 12 horas para fortalecer este primer nivel de atención”, sostuvo.

Flores informó además que se trabaja en un decreto para que los programas nacionales dependientes del Ministerio de Salud tengan una relación funcional directa con los establecimientos donde prestan servicios.

El personal deberá cumplir horarios de atención, realizar actividades en comunidades y desarrollar acciones educativas en unidades escolares y con organizaciones sociales.

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