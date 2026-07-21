Sector forestal pide reactivar exportaciones y alerta que 200.000 empleos están en riesgo

La Cámara Forestal de Bolivia pidió a las autoridades nacionales restablecer las exportaciones de madera y advirtió que la paralización de los envíos está provocando una crisis que amenaza miles de fuentes laborales.

Walter Rioja, gerente general de la institución, explicó que los resultados negativos conocidos recientemente corresponden a cargamentos que permanecían retenidos en puntos fronterizos bolivianos. Estos análisis, remarcó, son independientes de la investigación que continúa abierta en Chile sobre contenedores procedentes de Bolivia.

“Son investigaciones diferentes. Los negativos corresponden a la carga boliviana que estaba en nuestros puntos fronterizos; en Chile se desarrolla un proceso independiente”, señaló Rioja.

El representante empresarial aseguró que el sector está interesado en que el caso sea esclarecido, tanto en Bolivia como en territorio chileno. Sin embargo, cuestionó que las primeras denuncias públicas hayan generado una crisis comercial antes de conocerse resultados concluyentes.

Investigaciones separadas en Bolivia y Chile

La Cámara Forestal pidió evitar que los análisis realizados a la madera retenida en Bolivia sean presentados como resultados del caso investigado por la Fiscalía de Arica.

De acuerdo con la institución, los cargamentos inmovilizados en las fronteras bolivianas fueron sometidos a controles de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y, en algunos casos, a pruebas de laboratorio en Brasil. Los resultados permitieron descartar la presencia de sustancias controladas y liberar parte de la carga.

En cambio, los contenedores retenidos en Chile siguen bajo una investigación independiente. Hasta el momento, según Rioja, las autoridades chilenas no comunicaron públicamente resultados finales de laboratorio ni confirmaron la situación definitiva de las cargas observadas.

El gerente recordó que los contenedores investigados en Chile habrían sido acumulados desde noviembre del año pasado, por lo que pidió establecer con claridad la trazabilidad, las fechas y las circunstancias de cada envío.

“Estamos peor que durante la pandemia”

Rioja afirmó que la controversia provocó un endurecimiento de los controles fronterizos y retrasos de más de 20 días en los procedimientos de exportación.

Según la Cámara Forestal, las exportaciones registraron niveles inferiores a los alcanzados durante la pandemia. En mayo llegaron a aproximadamente 1,8 millones de dólares y en junio apenas superaron el millón de dólares. El sector también enfrenta dificultades relacionadas con bloqueos y falta de combustible.

“Una conferencia de prensa, sin que se mostraran públicamente pruebas concluyentes, inició una crisis sin precedentes para el sector forestal”, sostuvo Rioja.

La institución considera que la imagen de empresas y trabajadores fue afectada al vincularse de forma general a toda la actividad forestal con presuntos hechos ilícitos todavía investigados.

Más de 200.000 empleos bajo amenaza

La Cámara Forestal estima que más de 200.000 empleos directos e indirectos podrían verse afectados si las exportaciones no se normalizan.

El impacto alcanza a aserraderos, empresas transportistas, trabajadores rurales, comunidades indígenas y pequeños proveedores vinculados con la cadena productiva. La institución advirtió que una paralización prolongada podría provocar más despidos y aumentar la migración desde las zonas rurales hacia las ciudades.

Rioja mencionó además la situación de Concepción y Guarayos, dos municipios con una fuerte actividad forestal. Según autoridades locales y representantes del sector, 77 aserraderos estarían paralizados o trabajando por debajo de su capacidad, situación que pondría en riesgo alrededor de 2.700 fuentes laborales.

“Ya se perdieron empleos. Cuando un aserradero deja de trabajar, se paraliza toda una cadena que llega hasta las comunidades proveedoras de madera”, manifestó.

Piden un nuevo protocolo de exportación

Frente a la crisis, la Cámara Forestal solicitó la conformación de una mesa técnica con la participación de las instituciones encargadas de los controles, la Fiscalía y representantes del sector.

El objetivo es elaborar un nuevo protocolo de exportación que permita reforzar las inspecciones, garantizar la trazabilidad de la madera y evitar que los procedimientos detengan durante semanas las operaciones comerciales.

Rioja aseguró que los empresarios no se oponen a los controles, pero piden que estos sean transparentes, rápidos y técnicamente verificables.

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