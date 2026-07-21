El motel Nueva Castilla vuelve a quedar bajo la mirada de las autoridades y de todo México. Un grupo de creadores de contenido reportó un inquietante hallazgo dentro de la habitación 156 del inmueble ubicado en Escobedo, Nuevo León, el mismo lugar donde en abril de 2022 fue encontrado el cuerpo de Debanhi Escobar.

De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes ingresaron al establecimiento para realizar una exploración y, al recorrer su deteriorada estructura, detectaron lo que parecían ser restos humanos dentro de una de las habitaciones. Medios locales informaron posteriormente sobre el hallazgo de un hombre sin vida; sin embargo, las autoridades deberán establecer oficialmente su identidad, la causa de muerte y cuánto tiempo permaneció en el lugar.

El hallazgo en la habitación 156

Los involucrados señalaron que llegaron hasta la habitación 156 mientras inspeccionaban diferentes sectores del motel.

Al observar los indicios, decidieron salir del inmueble y comunicarse con los números de emergencia para alertar a las corporaciones de seguridad.

La llamada provocó una intensa movilización de policías, agentes investigadores y especialistas forenses, quienes acordonaron el área para evitar que la escena fuera alterada.

Fiscalía activa diligencias periciales

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Ministerial y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se trasladaron hasta el motel.

Los investigadores comenzaron el procesamiento de la habitación, la búsqueda de evidencias y la documentación de cada indicio localizado.

Las diligencias deberán responder varias preguntas:

¿A quién pertenecen los restos?

¿Cuánto tiempo llevaban dentro del inmueble?

¿La persona murió en la habitación o fue llevada hasta allí?

¿Existen señales de violencia?

¿Cómo ingresaron al motel la víctima y las demás personas involucradas?

Hasta que concluyan los análisis forenses, cualquier versión sobre la identidad de la víctima o las circunstancias de su muerte debe considerarse preliminar.

¿Cómo ingresaron los creadores de contenido?

Otra línea de investigación se concentra en la forma en la que los jóvenes entraron al establecimiento.

El motel se ha convertido en un punto recurrente para exploradores urbanos y creadores de contenido que buscan grabar videos relacionados con el caso Debanhi, supuestos fenómenos paranormales y el estado actual del inmueble.

Las autoridades deberán establecer si el grupo tenía autorización para ingresar y si alteró, incluso de manera involuntaria, algún elemento de la escena antes de realizar la llamada de emergencia.

Sus declaraciones serán fundamentales para reconstruir el recorrido realizado y determinar el momento exacto en el que observaron los restos.

El lugar que quedó marcado por el caso Debanhi

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022 después de asistir a una fiesta. Trece días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla.

Su muerte se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra las mujeres en México y estuvo rodeada de cuestionamientos por las irregularidades registradas durante la búsqueda y las primeras investigaciones.

Cuatro años después, el nuevo hallazgo vuelve a estremecer al municipio de Escobedo y reactiva el interés público sobre un inmueble que permanece vinculado a uno de los casos más impactantes de los últimos años.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las diligencias. La identidad de la persona, la causa de muerte y las circunstancias en las que llegó a la habitación 156 serán determinadas mediante los análisis periciales.

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