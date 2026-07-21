Milagro entre los escombros: rescatan con vida a una gata después de 23 días

Cuando la esperanza comenzaba a debilitarse entre toneladas de concreto, polvo y estructuras destruidas, un pequeño maullido cambió por unos minutos el ánimo de los rescatistas.

Una gata fue encontrada con vida durante la madrugada del 17 de julio en los escombros del Bloque 3 de la urbanización Páez, ubicada en Catia La Mar, estado La Guaira, 23 días después de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

Reportes locales identificaron al animal como Luli Pascualina y señalaron que permaneció atrapada desde la emergencia. Sin embargo, otras publicaciones indicaron que todavía no se había establecido con certeza si estuvo bajo los restos durante todo ese tiempo o si llegó posteriormente al lugar buscando refugio.

Tres horas de trabajo para sacarla con vida

El rescate estuvo a cargo de voluntarios de la brigada BRIA de la Universidad Central de Venezuela, miembros del Cuerpo de Bomberos de PDVSA y personal especializado en respuesta a emergencias.

Durante aproximadamente tres horas, los equipos removieron cuidadosamente los restos de la estructura hasta conseguir liberar a la gata. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que fue extraída entre aplausos y expresiones de alivio de quienes acompañaban las labores.

Tras salir de los escombros, el animal fue colocado dentro de una caja y trasladado a un campamento veterinario instalado cerca de la zona afectada.

Polvo y escombros afectaron sus ojos

La gata presentaba signos visibles de deshidratación y una gran cantidad de polvo acumulado en el cuerpo. Sus ojos eran una de las principales preocupaciones para quienes participaron en el rescate.

“Lo peor que le vi fueron los ojos. Obviamente tenía mucho polvo y escombros. Gracias a Dios la están tratando y la están hidratando, pero me alegra mucho haberla conseguido”, relató Andrés Carvajal, uno de los participantes.

El equipo veterinario comenzó a hidratarla y a evaluar posibles lesiones provocadas por las condiciones extremas del lugar.

Un rescate que devolvió la esperanza

La aparición de la felina con vida se convirtió rápidamente en una señal de esperanza para las familias que todavía buscan noticias de personas desaparecidas.

La Guaira permanece entre las regiones más afectadas por los terremotos. Las labores de remoción controlada de escombros y recuperación continúan en diferentes estructuras colapsadas, con equipos nacionales e internacionales trabajando en puntos considerados críticos.

El rescate de Luli Pascualina no borra el dolor ni la magnitud de la tragedia, pero representa una pequeña victoria en medio de una emergencia que ha transformado la vida de miles de venezolanos.

“Hay que seguir adelante, seguir cavando y seguir apoyando. La Guaira nos necesita a todos”, expresó el fotógrafo Daniel Echeverría, quien documentó el operativo.

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