Una cisterna que transportaba 10.000 litros de diésel fue secuestrada este martes en la tranca de Corapata, en la ciudad de El Alto, tras detectarse un presunto desvío del combustible. El conductor fue arrestado mientras se desarrollan las investigaciones.

El jefe operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Marco Antonio Aseñas, informó que el operativo se realizó en coordinación con la Policía Caminera luego de identificar irregularidades en el traslado del carburante.

"Llegó a secuestrarse de manera preliminar esta cisterna que aparentemente no estaba autorizada para transportar 10.000 litros de diésel. Se encendieron las alertas y consultamos con la ANH para determinar cuál era el destino de este combustible", explicó.

Cisterna fue detenida

Según la autoridad, el conductor únicamente portaba su licencia de conducir y el combustible habría sido adquirido por una empresa privada, la cual deberá presentar la documentación correspondiente para justificar el destino del cargamento.

"Por lo pronto está en calidad de arrestado y seguramente vamos a pasar con el fiscal para que emita lo que corresponda. Nosotros estamos realizando la parte preliminar y operativa", señaló Aseñas.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) participa en las investigaciones y será la encargada de verificar la documentación del traslado y establecer si existió o no un desvío irregular del combustible. Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades del caso.

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