“Parece abandonada”: roban un celular frente a una comisaría y vecinos exigen mayor presencia policial

La inseguridad vuelve a generar preocupación entre los vecinos de la avenida San Martín, entre segundo y tercer anillo, en la zona de Equipetrol. Habitantes del lugar denunciaron una serie de hechos delictivos registrados en los últimos días, entre ellos el robo del teléfono celular a una mujer que fue víctima de un motochorro a escasos metros de una comisaría policial.

Una testigo relató que el hecho ocurrió hace aproximadamente dos semanas, cuando observó cómo un motociclista aprovechó que la víctima llevaba su celular en la mano para arrebatárselo y darse a la fuga.

“Yo estaba aquí con el carrito y pasó una chica con su celular. Pasó el motoquero y se lo arrancó. La chica salió gritando, yo me asomé, pero no vino el guardia; había hartas personas y nadie de ahí salió”, manifestó.

Los vecinos sostienen que este no ha sido un hecho aislado y aseguran que los robos se han vuelto frecuentes en la zona, por lo que exigen mayores controles y presencia policial para prevenir nuevos atracos.

Además de la inseguridad, los ciudadanos cuestionaron el estado de la comisaría ubicada sobre la avenida San Martín. Afirman que la infraestructura transmite una imagen de abandono debido al deterioro de su fachada y a la escasa presencia de efectivos policiales.

“Si se fija, el letrero está maltrecho. Lo tienen que reponer para que parezca una dependencia policial. Mínimo debería tener las banderas de Santa Cruz y de Bolivia”, expresó un vecino.

Consultado sobre si esta situación incrementa la sensación de inseguridad, respondió que sí, ya que considera que un recinto policial debería brindar confianza y no aparentar estar abandonado.

Por su parte, otra testigo indicó que, aunque en ocasiones observa la presencia de policías durante la mañana, la falta de vigilancia permanente genera temor entre quienes trabajan y transitan por el sector.

“A mí me da miedo. Tengo que usar mi celular para vender, pero ahora estoy más nerviosa”, afirmó.

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