Decomisan televisores, sillones y alcohol en 300 operativos en El Alto

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, coronel Elio Pacheco, informó que en los últimos meses se realizaron más de 300 operativos en diferentes bares clandestinos y otros espacios intervenidos por la Intendencia Municipal.

Como resultado de estos controles, se decomisaron bebidas alcohólicas, televisores, sillones y otros objetos que ahora serán destinados a diferentes fines, según su naturaleza.

Bebidas alcohólicas serán destruidas

Pacheco explicó que la gran cantidad de bebidas alcohólicas decomisadas será destruida en un acto público, previsto en el marco de los 100 días de gestión municipal.

El acto contará con la presencia de autoridades municipales y policiales, entre ellas el alcalde y el comandante regional.

“Las bebidas alcohólicas van a ser destruidas precisamente en los 100 días de gestión, en presencia de las autoridades correspondientes”, señaló Pacheco.

Objetos decomisados serán donados

A diferencia de las bebidas, los objetos como televisores y sillones no serán destruidos. La autoridad municipal indicó que serán donados a instituciones que puedan darles utilidad.

“Los televisores van a ir a los albergues, a los colegios, a las universidades. Le vamos a dar un buen uso a todo este material decomisado”, afirmó.

También se prevé que parte de los bienes sea destinada a centros de monitoreo y otros espacios de servicio público.

Controles a bares clandestinos

Los operativos se realizaron principalmente en locales clandestinos, donde se encontraron bebidas alcohólicas y otros elementos que fueron retirados por las autoridades municipales.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalaron que estos controles continuarán como parte de las acciones para regular el funcionamiento de actividades nocturnas y prevenir hechos de inseguridad en la ciudad.

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