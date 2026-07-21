La Fiscalía investiga un presunto doble parricidio ocurrido en el municipio de Caraparí, en Tarija, donde un hombre de 35 años habría provocado la muerte de sus padres y posteriormente atacado a los policías que intentaban aprehenderlo.

El investigado, identificado como Roberto G. M., se encuentra bajo custodia mientras el Ministerio Público prepara su imputación formal por el delito de parricidio y reúne los elementos necesarios para solicitar su detención preventiva.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, informó que las víctimas tenían 65 y 67 años.

Habría atacado primero a su madre

Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde del 20 de julio.

La fiscal asignada al caso, Susy Ayde Lázaro, explicó que el sospechoso habría atacado primero a su madre en el inmueble donde ambos vivían.

Posteriormente, se habría dirigido hasta la vivienda de su padre, ubicada aproximadamente a 50 metros de distancia, donde presuntamente también le provocó la muerte utilizando una herramienta metálica conocida como pata de cabra.

Escapó al monte y atacó a los policías

Después del presunto doble crimen, el hombre se internó en una zona de monte con la intención de escapar.

Cuando los efectivos policiales lograron localizarlo e intentaron interceptarlo, el sospechoso habría reaccionado violentamente y atacado a los uniformados.

Finalmente, los policías consiguieron reducirlo y trasladarlo a dependencias policiales para iniciar las actuaciones correspondientes.

La aprehensión no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal deberá ser determinada durante el proceso judicial.

Fiscalía solicitará su detención preventiva

Mogro informó que el Ministerio Público dispuso la intervención inmediata de la fiscal de turno, investigadores policiales y un equipo multidisciplinario.

“Con los elementos de convicción obtenidos, se presentará la imputación formal por el delito de parricidio y se solicitará la detención preventiva del investigado, con el propósito de garantizar el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento del hecho”, señaló.

El personal del Instituto de Investigaciones Forenses y de la Policía realizó el levantamiento legal de los cuerpos, el procesamiento de las escenas y el secuestro de los objetos que presuntamente fueron utilizados durante los ataques.

Buscan establecer el móvil del crimen

La Fiscalía abrió la investigación de oficio y dispuso la realización de pericias forenses, entrevistas a testigos y otros actos investigativos.

Los investigadores buscarán determinar qué motivó el presunto ataque, si existían conflictos familiares anteriores y cómo se desarrollaron los hechos en ambas viviendas.

También se analizarán los instrumentos secuestrados y las lesiones sufridas por las víctimas para reconstruir el recorrido del sospechoso.

Hasta el momento, el Ministerio Público no informó cuál habría sido el motivo del doble crimen.

El investigado comparecerá ante un juez

Una vez presentada la imputación formal, Roberto G. M. deberá asistir a una audiencia de medidas cautelares.

La Fiscalía solicitará que sea enviado preventivamente a un centro penitenciario mientras continúan las investigaciones. La defensa podrá presentar sus argumentos y será una autoridad judicial la que determine su situación jurídica.

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