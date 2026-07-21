En lo que marca un giro histórico para la seguridad regional, los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos formalizaron la reapertura de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El anuncio se consolida tras la firma de una Carta de Acuerdo (LOA) que destinará 20 millones de dólares en asistencia en seguridad por parte de Washington, administrados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

El Secretario Adjunto de la INL, F. Cartwright Weiland, quien asumió el cargo en mayo de 2026, detalló los alcances de este retorno estratégico durante su visita oficial al país para reunirse con el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira y la cúpula policial.

"Estamos contribuyendo a que los criminales sean identificados, capturados, procesados y encarcelados. Al hacerlo, no solo protegemos a la gente de Bolivia, sino también a los estadounidenses, porque el crimen no conoce fronteras", afirmó Weiland.

La diferencia entre la INL, la DEA y la antigua NAS

Para dar claridad a la opinión pública boliviana, Weiland aclaró el alcance operativo de la INL frente a otras agencias antinarcóticos:

Diplomáticos, no agentes: A diferencia de la DEA ( Drug Enforcement Administration ), la INL no cuenta con agentes de campo que realicen arrestos directos, sino con diplomáticos que proveen equipamiento, tecnología y asistencia técnica a las fuerzas locales.

El antecedente de la NAS: La INL es la evolución de la antigua Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) que operó en Bolivia desde la década de 1980.

Retiro y retorno: La agencia se había retirado del país durante la gestión de Evo Morales. Con la llegada de la nueva administración, la INL retoma operaciones formales en territorio boliviano.

Módulos de élite y la captura de Sebastián Marset

El secretario adjunto destacó el liderazgo del presidente Rodrigo Paz Pereira, señalando que la determinación del ejecutivo boliviano permitió concretar la reciente captura del capo uruguayo Sebastián Marset, un hito que consideró "solo el comienzo" de las operaciones conjuntas.

Para evitar que organizaciones criminales y redes de narcotráfico encuentren refugio en el país, el plan de trabajo de la INL para este año contempla:

Procesos de selección rigurosos: Evaluación y filtrado del personal policial boliviano para conformar unidades de confianza. Programas de capacitación de élite: Adiestramiento táctico e inteligencia estratégica dirigidos por instructores internacionales. Equipamiento técnico: Entrega de herramientas modernas para la detección e interceptación de tráfico ilícito.

El acuerdo de $20 millones, que fue negociado respetando la soberanía de ambas naciones, busca institucionalizar de manera duradera el combate al crimen organizado en el Hemisferio Occidental.

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