“Lo mismo te va a pasar”: Denuncian que instructor amenazó al hermano del menor fallecido tras sparring

El padre del adolescente de 15 años que perdió la vida tras un entrenamiento de sparring en un gimnasio de Santa Cruz denunció que su hijo menor fue amenazado presuntamente por familiares del instructor investigado y pidió a las autoridades cambiar la tipificación del delito para que el caso sea procesado como asesinato.

Yasmany Núñez, padre de la víctima, sostuvo que la investigación debe ser replanteada porque, a su criterio, los hechos demuestran que la muerte de su hijo no fue un accidente. Además, afirmó que han surgido nuevos testimonios de otros menores que aseguran haber sido víctimas de agresiones durante los entrenamientos.

“Queremos que cambie la tipificación del delito. Le pedimos a la autoridad porque esto fue un asesinato. Han aparecido más víctimas, más niños que me han hablado de cómo este señor entrenaba y los agredía. También me dijeron que semanas antes había golpeado a mi hijo. Veo un poco lento el proceso”, manifestó.

El padre también denunció que su hijo menor fue intimidado tras la muerte de su hermano. Según relató, el adolescente le contó que, al salir del lugar, personas vinculadas al instructor le lanzaron una amenaza.

“A mi hijo menor lo han amenazado. Le dijeron: ‘No estén haciendo nada porque lo mismo le va a pasar lo que le pasó a tu hermano mayor’. Yo no escuché eso porque estaba adentro, pero fue lo que mi hijo me contó”, afirmó.

Núñez pidió que las autoridades investiguen estas presuntas amenazas y adopten medidas para proteger a su familia mientras avanza el proceso judicial.

Finalmente, reiteró su llamado para que el caso no quede impune y se sienten precedentes que eviten hechos similares.

“Pedimos a la autoridad que se haga justicia en este caso, que no quede impune, para que ningún niño, joven o adolescente vuelva a pasar por una situación como esta en Santa Cruz”, concluyó.

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